Канцлер Мерц заявил о неустойчивости благосостояния Германии

По его словам, расходы на социальные программы «вышли из-под контроля» и ставят под угрозу устойчивость бюджета.
«Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически», — подчеркнул Мерц.
Он отметил, что при замедлении экономики и росте безработицы расходы на пенсии и социальные пособия продолжают расти. В 2024 году они достигли рекордных €47 млрд и, по прогнозам, будут увеличиваться. Канцлер также заявил, что намерен продолжить курс на сокращение миграции и создание «дружественной бизнесу» политики.
По данным Евростата, только государственные пенсии в Германии составляют около 12% ВВП, а общий государственный долг — 62,5% ВВП, что ниже среднего уровня в еврозоне. По словам Мерца, «это не повод игнорировать структурные проблемы».
Ранее, 21 августа, сообщалось о неуверенности жителей Германии в возобновлении роста экономики при нынешнем правительстве. Опрос, проведенный социологическим институтом INSA, показал, что более 50% респондентов не доверяют руководству в лице канцлера ФРГ Мерца.