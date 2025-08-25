Ричмонд
Канцлер Мерц заявил о неустойчивости благосостояния Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на региональной конференции партии, заявил, что Германия больше не может позволить себе существующую систему всеобщего благосостояния. Об этом сообщила 24 августа газета The Daily Telegraph.

Источник: Reuters

По его словам, расходы на социальные программы «вышли из-под контроля» и ставят под угрозу устойчивость бюджета.

«Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически», — подчеркнул Мерц.

Он отметил, что при замедлении экономики и росте безработицы расходы на пенсии и социальные пособия продолжают расти. В 2024 году они достигли рекордных €47 млрд и, по прогнозам, будут увеличиваться. Канцлер также заявил, что намерен продолжить курс на сокращение миграции и создание «дружественной бизнесу» политики.

По данным Евростата, только государственные пенсии в Германии составляют около 12% ВВП, а общий государственный долг — 62,5% ВВП, что ниже среднего уровня в еврозоне. По словам Мерца, «это не повод игнорировать структурные проблемы».

Ранее, 21 августа, сообщалось о неуверенности жителей Германии в возобновлении роста экономики при нынешнем правительстве. Опрос, проведенный социологическим институтом INSA, показал, что более 50% респондентов не доверяют руководству в лице канцлера ФРГ Мерца.

