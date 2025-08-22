Ричмонд
Канада отменит часть пошлин на товары из США

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил об отмене части пошлин на американские товары, которые Оттава ввела в ответ на тарифы Вашингтона. Трансляцию выступления премьера вел телеканал CBC.

Источник: Reuters

25-процентные тарифы продолжат действовать на сталь, алюминий и автомобили из США. Остальные товары с 1 сентября не будут облагаться пошлинами при импорте в Канаду. Господин Карни добавил, что стороны продолжат обсуждать наращивание сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и безопасности.

Премьер-министр объявил о решении на следующий день после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома сообщает, что администрация США приветствует этот шаг и рассчитывает на продолжение взаимодействия сторон.

Канада ввела пошлины на американские товары в феврале в ответ на тарифы США в 10% на энергоносители и в 25% на остальной импорт канадской продукции. Власти США объясняли решение отказом Канады «сотрудничать в сдерживании продолжающегося потока фентанила».

