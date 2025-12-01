«ЕС уже предоставил поддержку Украине в €187 млрд — больше, чем кто бы то ни было другой», — заявила она. Каллас призвала наращивать финансирование Украины исходя из принципа, что чем больше денег будет потрачено на Украину, тем сильнее она будет на поле боя, а «чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее она окажется за столом переговоров».
Каллас: ЕС потратил на Украину свыше €187 млрд
БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. ЕС и его страны — члены уже потратили на поддержку Украины свыше €187 млрд, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран ЕС.