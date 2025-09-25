Каллас: ЕС не планирует вводить санкции за покупку нефти у России

«Нет, о санкциях [речь не идет]. Но они могут найти альтернативных [поставщиков], чтобы избавиться от российских нефти и газа, о чем просил президент [США Дональд] Трамп. Мы многое сделали, чтобы избавиться от российских нефти и газа. Есть несколько стран, которые все еще покупают нефть. Но у Америки есть рычаг давления на них, поскольку они являются хорошими друзьями Америки. Соседи этих стран также предложили альтернативу. Но суть в том, что нефть и газ [из России] просто дешевле», — сказала Каллас.