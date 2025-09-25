Каллас: ЕС не планирует вводить санкции за покупку нефти у России

Чиновница дала интервью телеканалу Sky News. Она также отметила, что Брюссель не станет призывать Вашингтон вводить санкции против Венгрии и Словакии.
Как напомнила глава евродипломатии, большинство стран ЕС прекратили покупать нефть у России. Однако Венгрия и Словакия продолжают это делать.
«Нет, о санкциях [речь не идет]. Но они могут найти альтернативных [поставщиков], чтобы избавиться от российских нефти и газа, о чем просил президент [США Дональд] Трамп. Мы многое сделали, чтобы избавиться от российских нефти и газа. Есть несколько стран, которые все еще покупают нефть. Но у Америки есть рычаг давления на них, поскольку они являются хорошими друзьями Америки. Соседи этих стран также предложили альтернативу. Но суть в том, что нефть и газ [из России] просто дешевле», — сказала Каллас.
Глава евродипломатии добавила, что текущая ситуация, когда некоторые страны — члены ЕС продолжают покупать российские энергоресурсы, «вызывает сожаление». По ее словам, «есть и другие варианты» для получения нефти и газа.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не откажется от закупки российских энергоресурсов, даже если с таким требованием выступит Трамп.
В то же время, глава МИД Словакии Юрий Бланар подчеркивал, что критиковать его страну — лицемерно. По его словам, поставки сжиженного природного газа из России в Западную Европу за последний год выросли на 30%.