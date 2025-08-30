Каллас: ЕС испытывает колоссальный недостаток средств для финансирования Украины

«Да, это правда, что многие министры подчеркивали сегодня, что мы испытываем колоссальный недостаток средств для финансирования Украины. Но надо также видеть четкую политическую реальность: Бельгия и ряд других стран ЕС не хотят обсуждать немедленную конфискацию активов», — сказала она, подчеркнув, что для присвоения российских суверенных активов «необходимо единогласное решение», которого пока нет.