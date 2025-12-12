Эксперт рассказала, какой будет инфляция в России с 1 января

«Январь — традиционно “тяжелый” месяц с точки зрения инфляции, поскольку на него приходится индексация ряда регулируемых тарифов, влияние сезонного увеличения бюджетных трат в конце предыдущего года», — сказала она.
Как пояснила специалист, в 2026 году масштаб сезонного увеличения бюджетных расходов ожидается меньше. Но зато должны присоединиться дополнительные проинфляционные факторы — повышение утильсбора на импортные легковые автомобили с 1 декабря и повышение ставки НДС с 20% до 22% в сочетании с расширением круга его плательщиков среди малого и среднего бизнеса.
Ольга Беленькая добавила, что Банк России оценивает вклад в инфляцию от повышения НДС в пределах 0,8 п.п. и ожидает, что эффект в основном проявится в декабре-январе.
Еще одним фактором, продолжила она, может стать возможный разворот курса рубля к ослаблению — на фоне низких цен на нефть, ослабления ЦБ ограничений на трансграничные переводы и ожидаемого сокращения объема продаж валюты со стороны ЦБ. С другой стороны, пока (в октябре, ноябре и начале декабря), несмотря на перечисленные проинфляционные факторы и повышение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, инфляция складывается ниже ожиданий.
«Мы полагаем, что в январе инфляция может составить 1−1,1% (м/м) по сравнению с 1,23% (м/м) в январе 2025 г., при этом годовая инфляция может уйти ниже 6%», — заключила Ольга Беленькая.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».