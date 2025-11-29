Эксперт рассказал, какими будут цены на золото с 1 декабря

По его словам, цены на золото, серебро и платину в декабре продолжат находиться под влиянием нескольких ключевых факторов, в том числе динамики денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитической неопределенности и спроса со стороны центральных банков.
«Deutsche Bank повысил прогноз средней цены золота на 2026 год до $4450 за унцию, с акцентом на устойчивый спрос и стабилизацию инвестиций, что в целом отражает ожидания дальнейшей позитивной динамики рынка. Ожидается, что серебро сохранит дефицит предложения, что потенциально способно удерживать цены на уровне около $60 за унцию несмотря на прогнозируемое снижение промышленного спроса», — рассказал Дмитрий Вишневский.
Ситуация на рынке платины, продолжил он, также будет продолжать находиться под влиянием дефицита на драгметалл. Ожидается, что средняя стоимость на платину может дойти до уровней около $1825 за унцию. Единственным драгметаллом, где рынок выглядит перенасыщенным на текущий момент, остается палладий.
Эксперт добавил, что вероятность обновления нового рекордного максимума по золоту в декабре существует, но для этого необходимы усиление макроэкономических и геополитических рисков, а также более мягкая политика ФРС США, которая поддержит инвестиционный спрос и спрос со стороны центробанков.
Инвестиции в драгоценные металлы представляются сейчас привлекательными благодаря их роли защитного актива на фоне глобальной геополитической неопределенности и нестабильности финансовых рынков. Однако, учитывая возможные коррекции и влияние краткосрочных факторов, которые могут сказаться на динамике цен на драгметаллы, инвесторам стоит действовать осторожно и делать покупки пошагово, небольшими шагами.
В целом, золото, серебро и платина сохраняют долгосрочный потенциал роста, особенно при сохраняющейся макроэкономической волатильности и ограничениях предложения, заключил аналитик.
