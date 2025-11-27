Ричмонд
Эксперт рассказал, какими будут цены на авиабилеты с 1 декабря

О том, сколько будут стоить билеты на самолет в первый месяц зимы, Финансам Mail рассказал Хаджимурад Белхароев, эксперт ИМЭБ Экономического факультета РУДН.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Аргументы и факты

Он напомнил, что некоторые рейсы, особенно из отдаленных регионов, дотируются государством — цены на них, соответственно, низкие. Кроме того, на многие рейсы билеты, если их покупать за месяц, стоят дешевле, чем ближе к вылету.

«Если говорить о том, насколько подорожают авиабилеты, то необходимо понимать, что в октябре месяце авиакеросин подорожал практически на 13%. Это за один месяц, октябрь. Это оптовая стоимость. Те посредники, которые перепродают топливо аэропортам, также учитывают подорожание, и, в принципе, стоимость увеличивается до 20%», — отметил эксперт.

Он добавил, что на стоимость билетов также влияют сборы аэропортов, стоимость обслуживания в воздушных гаванях. Кроме того, на ценах сказывается и нехватка воздушных бортов. С 2022 года РФ не может закупить самолеты у западных производителей, а те, что есть, начинают стареть. Эти факторы и будут влиять на стоимость авиабилетов на целый сезон.

«А если говорить именно по декабрю, в основном это стоимость авиакеросина, который в оптовом сегменте подорожал на 13% практически, и если говорить с посредниками, то для авиакомпании это уже более 20%. Соответственно, на эту сумму авиабилеты и подорожают, и это тот фактор, который мы с вами не сможем игнорировать и перечеркнуть его», — сказал Хаджимурад Белхароев.

Помимо этого, продолжил он, в стоимость билетов в декабре будет закладываться спрос — люди в период новогодних праздников стремятся в теплые края, растет востребованность внутренних перелетов. Авиакомпании часто учитывают праздники в ценах на билет, подчеркнул экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

