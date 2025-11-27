Эксперт рассказал, какими будут цены на авиабилеты с 1 декабря

«А если говорить именно по декабрю, в основном это стоимость авиакеросина, который в оптовом сегменте подорожал на 13% практически, и если говорить с посредниками, то для авиакомпании это уже более 20%. Соответственно, на эту сумму авиабилеты и подорожают, и это тот фактор, который мы с вами не сможем игнорировать и перечеркнуть его», — сказал Хаджимурад Белхароев.