Эксперт рассказал, какими будут цены на авиабилеты с 1 декабря

Он напомнил, что некоторые рейсы, особенно из отдаленных регионов, дотируются государством — цены на них, соответственно, низкие. Кроме того, на многие рейсы билеты, если их покупать за месяц, стоят дешевле, чем ближе к вылету.
«Если говорить о том, насколько подорожают авиабилеты, то необходимо понимать, что в октябре месяце авиакеросин подорожал практически на 13%. Это за один месяц, октябрь. Это оптовая стоимость. Те посредники, которые перепродают топливо аэропортам, также учитывают подорожание, и, в принципе, стоимость увеличивается до 20%», — отметил эксперт.
Он добавил, что на стоимость билетов также влияют сборы аэропортов, стоимость обслуживания в воздушных гаванях. Кроме того, на ценах сказывается и нехватка воздушных бортов. С 2022 года РФ не может закупить самолеты у западных производителей, а те, что есть, начинают стареть. Эти факторы и будут влиять на стоимость авиабилетов на целый сезон.
«А если говорить именно по декабрю, в основном это стоимость авиакеросина, который в оптовом сегменте подорожал на 13% практически, и если говорить с посредниками, то для авиакомпании это уже более 20%. Соответственно, на эту сумму авиабилеты и подорожают, и это тот фактор, который мы с вами не сможем игнорировать и перечеркнуть его», — сказал Хаджимурад Белхароев.
Помимо этого, продолжил он, в стоимость билетов в декабре будет закладываться спрос — люди в период новогодних праздников стремятся в теплые края, растет востребованность внутренних перелетов. Авиакомпании часто учитывают праздники в ценах на билет, подчеркнул экономист.
