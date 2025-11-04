Каким пенсионерам дадут денежную надбавку за советский стаж

Одним из таких вопросов является возможность получения дополнительных денежных надбавок за наличие трудового стажа, приобретенного в советское время, особенно для тех, кто продолжает жить и получать пенсию в современной России.
Такая практика существует в рамках нескольких программ и условий, которые со временем периодически обновляются и уточняются. Об этом рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
Сегодня пенсионеры, получающие пенсию по старости или по инвалидности, могут рассчитывать на дополнительные выплаты, если их трудовой стаж включает периоды работы в СССР. В основном речь идет о тех, кто имел значительный трудовой стаж до 1991 года и сохраняет право на пенсию по-старому или смешанному стажу.
В некоторых случаях такие надбавки назначаются автоматически, регулируются законодательством или же требуют подачи определенного заявления и подтверждающих документов. Важно отметить, что размеры и условия получения таких доплат могут различаться в зависимости от региона, вида пенсии или актуальных нормативных актов.
Введение современной системы начисления пенсионных баллов произошло только в 2015 году, однако многие граждане в течение десятилетий работали и формировали трудовой стаж задолго до этого момента. Для обеспечения справедливого и точного расчёта пенсии необходимо учитывать и эти периоды, несмотря на то, что сама система их не регистрировала изначально.
Юрист рассказала, что для учета стажа, накопленного до 2015 года, используют данные персонифицированного учета, который ведется с 2002 года. Такой подход помогает восстанавливать информацию о трудовом стаже граждан за периоды, предшествовавшие появлению системы баллов, и учитывать его при формировании пенсии.
В частности, выделяется два основных временных отрезка: советский период, то есть до 1991 года, и переходный период — с конца советского времени до начала реформы пенсионной системы в 2001 году.
Чтобы определить часть пенсионного капитала, который был накоплен до 2001 года, применяется специальный коэффициент стажа. Для женщин с менее чем 20 годами стажа он равен 0,55, а для мужчин с менее чем 25 годами — аналогично, 0,55.
За каждый дополнительный год стажа коэффициент увеличивается на 0,01, но не может превысить значение 0,75. Таким образом, эта система поощряет граждан за продолжительный трудовой стаж, одновременно обеспечивая пределы для справедливого расчёта.
Особое внимание уделяется и коэффициенту, который отражает отношение зарплаты пенсионера к средней по стране за подобный период времени. В расчетах учитываются либо пять лет с максимальными доходами, либо последние два года, предшествующие реформе 2001 года.
Этот коэффициент не может быть выше 1,2, что предотвращает завышение результата и помогает сбалансировать учет доходов за разные периоды. Когда собраны все эти данные, из них вычисляется предполагаемый размер трудовой пенсии.
Данный показатель затем конвертируется в индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) путем умножения коэффициента стажа на коэффициент зарплаты, а полученное произведение — на среднюю зарплату по стране за 2001 год, которая составляла 1671 рубль.
Далее, чтобы определить пенсионный капитал на момент начала реформы, расчетная пенсия умножается на предполагаемый возраст дожития — 228 месяцев в 2002 году, из суммы вычитается фиксированная сумма 450 рублей.
Для повышения точности и учета инфляции применяется метод валоризации — увеличение полученного капитала на 10%, а также дополнительное увеличение на 1% за каждый год советского стажа до 1991-го. После этого капитал умножается на коэффициент валоризации и делится на 228 месяцев.
В дальнейшем, чтобы определить размер пенсии за советский и переходный периоды, полученную сумму умножают на коэффициент индексации, равный 5,6148, который учитывает рост цен с 2003 по 2014 год. На финальном этапе сумму делят на стоимость балла в 2015 году, которая составляла 64,1, получая ИПК, объяснила специалист.