Каким пенсионерам дадут денежную надбавку за советский стаж

Сегодня пенсионеры, получающие пенсию по старости или по инвалидности, могут рассчитывать на дополнительные выплаты, если их трудовой стаж включает периоды работы в СССР. В основном речь идет о тех, кто имел значительный трудовой стаж до 1991 года и сохраняет право на пенсию по-старому или смешанному стажу.