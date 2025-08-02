Каким будет курс рубля на неделе с 4 по 10 августа 2025: прогноз эксперта

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Спикер — Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая».
Ослабление рубля в течение недели не смогло развиться в устойчивый тренд. Курс доллара вышел из коридора
77,5−78,5 ₽, в котором он находился в течение нескольких предыдущих недель, и пока стабилизировался вблизи 80 ₽
Биржевой курс юаня с начала лета в основном формировался ниже отметки 11 ₽, но преодолел этот уровень в последние дни июля и утром в пятницу составляет около 11,11 ₽
Основными причинами ослабления рубля, вероятно, являются произошедшее и ожидаемое снижение рублевых процентных ставок, а также усиление риска санкций. В частности, в ближайшее время
вкладчики, которые открывали вклады на пике процентных ставок в ноябре-декабре2024 г. на сроки от полугода-года, при пролонгации увидят заметно более низкие процентные ставки. Так, по последним данным Банка России, средняя максимальная процентная ставка по вкладам на срок 6−12 месяцев в середине июля (еще до
снижения ключевой ставки с 20% до 18%) составляла 16,25%, что на 5,1 п.п. ниже, чем в середине декабря 2024 г. В условиях продолжающегося снижения процентных ставок часть вкладчиков, которые учитывают средне- и долгосрочные перспективы, могут направить средства в валютные инструменты, другие формы сбережений или на
потребление (в том числе импортных товаров).
Как представляется, до конца года будут преобладать факторы, способствующие ослаблению рубля. Экспорт товаров и услуг, вероятнее всего, останется ниже прошлогодних уровней. При этом импорт в ближайшие месяцы может расти более уверенно в условиях все еще крепкого рубля и снижения процентных ставок. Чистый отток капитала также, вероятно, стабилизируется и перейдет к росту в условиях снижения рублевых процентных ставок.
Высокие реальные процентные ставки и продажи валюты Банком России будут сдерживать ослабление рубля. Неопределенность по поводу геополитики, как представляется, также препятствует ослаблению рубля. Компании и инвесторы не могут полностью исключать сценарии с геополитической деэскалацией, в которых возможности ослабления рубля будут ограниченными. В базовом сценарии можно ожидать, что ослабление рубля будет происходить постепенно, с паузами и коррекциями.
На следующей неделе волатильность на валютном рынке может остаться высокой из-за повышенной геополитической напряженности и неопределенности. Курс доллара может находиться в интервале 79−82 ₽, юаня — 10,9−11,4 ₽