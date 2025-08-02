Каким будет курс рубля на неделе с 4 по 10 августа 2025: прогноз эксперта

Основными причинами ослабления рубля, вероятно, являются произошедшее и ожидаемое снижение рублевых процентных ставок, а также усиление риска санкций. В частности, в ближайшее время

вкладчики, которые открывали вклады на пике процентных ставок в ноябре-декабре2024 г. на сроки от полугода-года, при пролонгации увидят заметно более низкие процентные ставки. Так, по последним данным Банка России, средняя максимальная процентная ставка по вкладам на срок 6−12 месяцев в середине июля (еще до

снижения ключевой ставки с 20% до 18%) составляла 16,25%, что на 5,1 п.п. ниже, чем в середине декабря 2024 г. В условиях продолжающегося снижения процентных ставок часть вкладчиков, которые учитывают средне- и долгосрочные перспективы, могут направить средства в валютные инструменты, другие формы сбережений или на

потребление (в том числе импортных товаров).

Как представляется, до конца года будут преобладать факторы, способствующие ослаблению рубля. Экспорт товаров и услуг, вероятнее всего, останется ниже прошлогодних уровней. При этом импорт в ближайшие месяцы может расти более уверенно в условиях все еще крепкого рубля и снижения процентных ставок. Чистый отток капитала также, вероятно, стабилизируется и перейдет к росту в условиях снижения рублевых процентных ставок.