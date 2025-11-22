Каким будет курс рубля на неделе с 24 по 30 ноября: прогноз эксперта

Геополитика, вероятно, оказывала наибольшее влияние на валютный рынок в течение недели. Надежда на прогресс в мирном урегулировании военного конфликта на Украине могла привести к снижению интереса к иностранной валюте у части инвесторов. В результате рубль заметно укрепился во второй половине уходящей недели.
«Кроме того, курс рубля продолжает получать поддержку от относительно высоких процентных ставок», — отметила эксперт.
При этом макроэкономическая статистика остается противоречивой, что, как представляется, существенно ограничивает пространство для снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы.
По итоговым оценкам Банка России, в октябре инфляция выросла до 7,1% после 6,7% SAAR (с коррекцией на сезонность в пересчете на год). Устойчивое инфляционное давление несколько выросло по сравнению с предыдущим месяцем, но осталось в диапазоне 4−6% SAAR. По промежуточным недельным данным, в первой половине ноября темп роста потребительских цен замедлился примерно до 2% SAAR.
«Банк России при принятии решений будет оценивать устойчивость снижения инфляции, а для этого требуется анализ широкого круга макроэкономических индикаторов. В условиях активизации кредитования, роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, повышения НДС с 1 января 2026 г. ЦБ РФ, вероятно, продолжит следовать осторожному подходу, предполагающему небольшие шаги (50 б.п.) и паузы в снижении ключевой ставки», — добавила Наталья Ващелюк.
На следующей неделе сохранение позитивных настроений в связи с геополитикой и подготовка к налоговому периоду могут быть значимыми факторами поддержки позиций рубля: курс доллара может находиться в интервале 78−82 рублей, курс юаня — 11,0−11,5 рубля.