Каким будет курс рубля на неделе с 24 по 30 ноября: прогноз эксперта

По итоговым оценкам Банка России, в октябре инфляция выросла до 7,1% после 6,7% SAAR (с коррекцией на сезонность в пересчете на год). Устойчивое инфляционное давление несколько выросло по сравнению с предыдущим месяцем, но осталось в диапазоне 4−6% SAAR. По промежуточным недельным данным, в первой половине ноября темп роста потребительских цен замедлился примерно до 2% SAAR.