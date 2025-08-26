Какие законы вступают в силу в России с 1 сентября 2025 года

В соответствии с требованиями Банка России, кредитные организации будут обязаны анализировать операции клиентов на признаки воздействия злоумышленников или компрометации банковских карт. В случае обнаружения подозрительных признаков банк незамедлительно информирует клиента и устанавливает лимит на снятие наличных через банкоматы — не более 50 тысяч рублей в сутки на срок до 48 часов. Ограничения коснутся тех случаев, когда действия клиента существенно отличаются от его обычных: например, при попытке снять деньги с использованием QR-кода или виртуальной карты, если ранее применялась только пластиковая карта, а также при досрочном закрытии вкладов, переводе крупных сумм по СБП или получении кредита накануне операции.