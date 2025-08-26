Какие законы вступают в силу в России с 1 сентября 2025 года

В банках будет внедрен сервис «второй руки»
Механизм направлен на дополнительную защиту клиентов от мошеннических действий. Он предусматривает возможность назначать доверенное лицо — родственника или знакомого, — которое поможет в мониторинге операций по счету. В случае, если доверенное лицо сочтет платеж, перевод или снятие наличных подозрительными, оно сможет их заблокировать. При этом помощник не получает доступа к счету и не может инициировать собственные транзакции.
Клиенты самостоятельно определяют перечень операций и денежные лимиты, требующие согласования с помощником. Каждая такая транзакция будет сопровождаться уведомлением доверенного лица, которому отводится 12 часов на принятие решения. За это время помощник сможет связаться с владельцем счета для уточнения деталей и убедиться в отсутствии мошеннических действий. Если в течение указанного срока одобрение не поступит, банк автоматически отменяет соответствующую финансовую операцию.
Сервис «второй руки» не гарантирует абсолютную защиту от мошенников, однако предоставляет дополнительный уровень безопасности для тех клиентов, которые испытывают трудности в самостоятельной оценке рисковых операций. По мнению представителей банковского сектора, нововведение поможет существенно снизить число преступлений, связанных с хищением средств со счетов граждан.
Банки будут выявлять мошенничество при снятии наличных в банкоматах
В соответствии с требованиями Банка России, кредитные организации будут обязаны анализировать операции клиентов на признаки воздействия злоумышленников или компрометации банковских карт. В случае обнаружения подозрительных признаков банк незамедлительно информирует клиента и устанавливает лимит на снятие наличных через банкоматы — не более 50 тысяч рублей в сутки на срок до 48 часов. Ограничения коснутся тех случаев, когда действия клиента существенно отличаются от его обычных: например, при попытке снять деньги с использованием QR-кода или виртуальной карты, если ранее применялась только пластиковая карта, а также при досрочном закрытии вкладов, переводе крупных сумм по СБП или получении кредита накануне операции.
Полный перечень критериев подозрительных операций опубликован на официальном сайте Банка России. В течение установленного ограничения клиент сможет принять необходимые меры безопасности, включая блокировку счетов, если имеется подозрение на мошеннические действия. При ошибочном срабатывании системы безопасности и необходимости снять сумму, превышающей установленный лимит, клиент сможет обратиться в офис банка с паспортом для проведения операции в индивидуальном порядке.
Разрешат установку самозапрета на кредиты через МФЦ
С сентября 2025 года россияне смогут запретить оформление кредитов и займов на свое имя не только через портал Госуслуги, но и в многофункциональных центрах (МФЦ) всех регионов страны. Введение самозапрета позволяет дополнительно защититься от мошенничества с использованием персональных данных, исключая возможность выдачи займов по чужим документам.
Механизм предусматривает внесение соответствующей отметки в кредитную историю, которая станет препятствием для одобрения кредитных заявок от имени гражданина. В случае поступления такого запроса банк или микрофинансовая организация обязаны будут отказать после проверки данных. При необходимости самозапрет может быть снят и установлен вновь.
Вступят в силу новые требования к оформлению договоров
Они коснутся автосалонов, банков, магазинов, а также операторов связи и других организаций. Согласно обновленным правилам, компании обязаны будут получать письменное согласие клиента на любые дополнительные товары и услуги — как на бумаге, так и в электронном виде. Запрещается заранее проставлять согласие клиента на допуслуги в договорах или электронных формах. В случае нарушения этих условий потребитель имеет право отказаться от нежелательных товаров и услуг и получить возврат средств в течение трёх дней.
Ранее в законе о защите прав потребителей уже содержался запрет на навязывание дополнительных продуктов, включая страховки при покупке билетов и обязательное техобслуживание при автокредите. Однако не всегда соблюдались требования к оформлению, и отметки о согласии часто ставились автоматически, что затрудняло отказ от лишних опций. Новые нормы значительно упрощают порядок возврата средств за ненужные товары и услуги, сокращая сроки получения компенсации и защищая права клиентов.
Ограничат снятие наличных для клиентов из базы дропперов
Если счета или карты клиента были замечены в подозрительных финансовых схемах и внесены в базу дропперов, по ним будет установлен лимит на снятие средств через банкоматы — не более 100 тысяч рублей в месяц. Для получения суммы сверх установленного лимита потребуется личное посещение банковского отделения с документом, удостоверяющим личность. Новые меры направлены на предотвращение незаконного вывода денежных средств и защиту интересов пострадавших клиентов.
Вступят в силу новые этапы маркировки
Изменения затронут сегменты пищевой продукции, непродовольственных товаров, а также алкогольную, табачную и никотинсодержащую продукцию.
С 1 сентября 2025 года для безалкогольных напитков при первой продаже из кега продавцы будут обязаны передавать информацию о выводе товара из оборота с указанием причины: «Розлив» или «Фасовка». Сообщение о движении продукции реализуется через маркетплейс в соответствии с утвержденной инструкцией.
Для большинства биологически активных добавок (БАД) становится обязательной поэкземплярная передача данных об обороте товаров через электронный документооборот (ЭДО). В универсальном передаточном документе (УПД) на БАДы, произведенные после 1 сентября 2025 года, потребуется указывать код маркировки каждой единицы продукции. Розничные продавцы обязаны подписывать УПД не позднее трёх рабочих дней с момента приемки товаров.
Для БАДов цилиндрической формы (длина до 7 см, диаметр до 2 см) действует исключение: данные об обороте данной продукции будут передаваться в формате объемно-сортового учета.
Национальная система цифровой маркировки «Честный знак» инициирует вывод из оборота части остатков табачной и никотинсодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке. Соответствующее требование установлено Федеральным законом № 537.
Ограничения затронут сигареты и папиросы, находившиеся в обороте без маркировки по 30 июня 2020 года и промаркированные до 1 декабря 2020 года, а также стики и бестабачные смеси для кальяна, находившиеся в обороте без маркировки по 1 марта 2022 года и промаркированные до 1 октября 2023 года.
При попытке продажи данной продукции система маркировки при онлайн-проверке отобразит статус «Выведен из оборота», что фактически запрещает реализацию. Организациям, имеющим указанные остатки на складе, необходимо обеспечить их утилизацию.
Подробные рекомендации и инструкции по работе с новыми правилами доступны на официальном ресурсе «Честного знака».
Введут штрафы за рекламу на запрещенных ресурсах
С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые ограничения на размещение рекламы на интернет-ресурсах, признанных экстремистскими, нежелательными или заблокированными на территории страны. Запрещается любой формат рекламы, включая нативные интеграции, скрытые публикации и бесплатное продвижение, как на новых, так и на ранее размещённых постах, если они не были удалены до указанной даты.
К числу таких ресурсов относятся, в частности, социальные сети Instagram* и Facebook* (принадлежат компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ограничения распространяются на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и физических лиц.
За нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафов: для физических лиц и самозанятых — до 2,5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Ответственность понесут как заказчики, так и исполнители, а также распространители рекламы. К рекламе отнесено любое упоминание товаров и услуг, в том числе призывы к подписке с целью обмена контентом.
Ужесточат санкции за непропуск спецтранспорта с включенными световыми и звуковыми сигналами
Теперь водителям, не уступившим дорогу таким автомобилям, грозит штраф в размере от 7,5 до 10 тыс. руб., а также возможное лишение водительских прав на срок от шести месяцев до одного года.
Отмечается, что отсутствие специальной цветографической раскраски не отменяет необходимости предоставления преимущества спецтранспорту. Минтранс рекомендует водителям перестроиться в другой ряд или на обочину при встрече с автомобилем, движущимся с проблесковыми маячками. Кроме того, вводится запрет на обгон, движение в непосредственной близости и следование с той же скоростью, что и спецмашины.
Повысят госпошлины для водителей и владельцев автотранспорта
С 1 сентября водителей могут ожидать изменения в размере государственных пошлин на оформление ключевых документов и номерных знаков для автомобилей. Госдума одобрила соответствующий законопроект в первом чтении.
В случае окончательного принятия закона, стоимость выдачи бумажного свидетельства о регистрации транспортного средства возрастет до 1,5 тыс. рублей против нынешних 500 рублей. За пластиковое свидетельство потребуется заплатить 4,5 тыс. рублей вместо актуальных 1,5 тыс. рублей. Расходы на оформление водительских удостоверений также увеличатся. Стоимость документов прежнего образца вырастет с 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а новых водительских прав — с 3 тыс. до 6 тыс. рублей. За получение номерных знаков предусмотрена пошлина в размере 3 тыс. рублей, что на 1 тыс. рублей больше текущего тарифа.
Кроме повышения действующих ставок, законопроект вводит новые виды платежей. Например, за оформление выписки из государственного реестра транспортных средств водителям придется заплатить 50 рублей, а автошколы будут обязаны перечислять 15 тыс. рублей за выдачу заключения о соответствии. Ранее эти услуги предоставлялись бесплатно.
Окончательное вступление изменений в силу будет зависеть от дальнейшего рассмотрения и принятия законопроекта парламентом.
Вступят в силу изменения в трудовом законодательстве
Так, в сентябре начнут действовать поправки в статью 135 Трудового кодекса Российской Федерации, уточняющие механизм премирования работников. Работодатели при введении системы премирования обязаны будут регламентировать в коллективных договорах, соглашениях и локальных нормативных актах виды премий, их размеры, сроки выплаты, а также основания и условия для их предоставления. Особое внимание следует уделять качеству, эффективности и продолжительности работы, наличию или отсутствию дисциплинарных взысканий и другим параметрам, оказывающим влияние на получение премии.
С 1 сентября 2025 года подросткам в возрасте от 14 до 18 лет предоставляется официальная возможность трудоустройства в выходные и праздничные дни. Данная мера будет действовать исключительно в период летних каникул и при посредничестве службы занятости.
Также с указанной даты вступают в силу изменения в методике расчета среднего заработка, используемого для начисления отпускных, компенсаций и выходного пособия при увольнении. Среднедневной заработок теперь будет рассчитываться с учетом среднего количества рабочих дней в месяце, вместо фактических. Для сотрудников с почасовой оплатой расчет будет производиться на основе среднего количества рабочих часов в году. Эти правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.
Начнут действовать новые правила неиспользования участков земли
Теперь на участках, выделенных под строительство, объекты должны быть возведены в течение пяти лет, а на участках для индивидуального жилищного строительства — в течение семи лет. Также основаниями для изъятия земли могут стать захламление более 50% территории отходами или мусором, если проблема не устранена в течение года с момента выявления, ненадлежащее содержание зданий, отсутствие окон в постройках, а также зарастание участка сорняками: если более половины площади покрыты растительностью выше одного метра на протяжении года.
В случае обнаружения нарушений собственникам земли предоставляется возможность устранить выявленные недостатки или запросить продление срока через суд.
Вступит в силу закон, регламентирующий виды использование дачных участков
Документ призван обеспечить соответствие назначения дач — их разрешено использовать исключительно для отдыха и ведения садоводства. В соответствии с новыми требованиями, на дачных участках запрещено открывать магазины, автосервисы, хостелы, а также другие коммерческие объекты.
Кроме того, новым законом запрещается использование дач под склады и осуществление крупного предпринимательства, в том числе промышленное разведение скота. При этом, выращивание овощей, фруктов и содержание домашней птицы для личных нужд остаются разрешёнными, при условии отсутствия неудобств для соседей.
За нарушение новых правил предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч рублей. Конкретный размер административного взыскания будет определяться исходя из кадастровой стоимости земельного участка.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».