Какие законы вступят в силу в августе

Постановлением № 1065 от 15.07.2025 уточняются виды транспортных средств для уплаты утильсбора и их параметры (например, для самосвалов от 12 до 20 тонн), а также меняются условия для ввоза автомобилей физлицами для личных нужд. Авто должно быть оформлено на плательщика сбора, зарегистрировано в течение 12 месяцев, приобретено через Росимущество или ввезено по программе переселения. Исключен льготный ввоз авто с российских заводов из стран ЕАЭС — теперь за них платят коммерческий сбор. Коэффициенты для автомобилей российского производства в ЕАЭС и РФ уравниваются.