Какие законы вступят в силу в августе

Разрешат отказаться от SMS-рассылок и спама
С 1 августа 2025 года в России вступит в силу федеральный закон № 41-ФЗ, предоставляющий абонентам право отказываться от СМС-рассылок. Соответствующую опцию можно будет оформить через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении оператора связи.
В ближайшее время на портале «Госуслуги» также планируется запуск сервиса, позволяющего направлять жалобы на спам, если он поступает после установки запрета. Инициатива реализуется в целях повышения цифровой безопасности граждан и защиты от мошеннических действий.
Пересчитают пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа 2025 года Соцфонд проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для продолжающих работать пенсионеров за 2024 год. Прибавка будет индивидуальной и зависит от заработка и пенсионных коэффициентов (максимум — три коэффициента). Пенсионерам, достигшим 80 лет, с этого возраста положена двойная фиксированная выплата — 17 815,4 рубля. Если в июле была установлена I группа инвалидности, с этого момента также увеличится фиксированная выплата (+8907,7 рубля). Введены и ежегодно индексируются надбавки за уход: 1314 рублей к страховой пенсии, 1377 рублей — к государственной.
Для открытия счета подростку понадобится согласие родителей
Теперь для открытия банковского счета гражданину России от 14 до 18 лет потребуется согласие родителей, опекунов или других законных представителей. Исключение — случаи полной дееспособности (брак, предпринимательство). Нововведение направлено на защиту интересов несовершеннолетних в банковских операциях.
Введут новый стандарт для игрушек и обязательную маркировку спортпита
С августа 2025 года вступает в силу национальный стандарт (ГОСТ) для игрушек. Документ регламентирует возрастные категории, материалы, уровень риска, а также образовательные функции. В это же время завершится эксперимент по добровольной маркировке спортивного питания — с осени маркировка станет обязательной через систему «Честный знак».
Откорректируют утильсбор и правила ввоза автомобилей
Постановлением № 1065 от 15.07.2025 уточняются виды транспортных средств для уплаты утильсбора и их параметры (например, для самосвалов от 12 до 20 тонн), а также меняются условия для ввоза автомобилей физлицами для личных нужд. Авто должно быть оформлено на плательщика сбора, зарегистрировано в течение 12 месяцев, приобретено через Росимущество или ввезено по программе переселения. Исключен льготный ввоз авто с российских заводов из стран ЕАЭС — теперь за них платят коммерческий сбор. Коэффициенты для автомобилей российского производства в ЕАЭС и РФ уравниваются.
ФАС запустит систему «Антикартель»
С 1 августа 2025 года ФАС внедряет информационную систему «Антикартель», основанную на искусственном интеллекте. Система выявляет сговоры между компаниями и нарушения антимонопольного законодательства на торгах. Участники картелей рискуют административными штрафами (от 3 до 15% выручки, не менее 100 тыс. руб.; за сговор на торгах — от 10 до 50% от начальной цены контракта), а также уголовной ответственностью — до 7 лет лишения свободы и 5 млн руб. штрафа.
Усилят контроль за операциями с драгоценностями
С 20 августа 2025 года расширяется список финансовых операций, о которых банки обязаны уведомлять Росфинмониторинг. Под контролем сделки с драгоценными металлами, ювелирными изделиями и камнями на суммы от 1 млн рублей, а также закупки слитков, монет и обработанных алмазов. Исключены из перечня некоторые операции, не связанные с отмыванием доходов. За нарушение правила банкам и компаниям грозят штрафы до 400 тыс. рублей или приостановление деятельности до 60 дней.
Расширят перечень обязательной маркировки товаров
В августе будет завершено тестирование обязательной маркировки для следующих категорий продукции: отопительные приборы (в том числе радиаторы и конвекторы), пиротехника и огнетушители, строительные материалы (замазки, шпатлёвки), оптоволокно, учебники, а также медицинские изделия (презервативы, шприцы, салфетки, пробирки и др.).
В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, также войдут полимерные трубы, шланги, фитинги, широкий ассортимент кондитерских изделий (шоколад, жевательная резинка, пирожные, печенье, вафли, джем, консервированные орехи и фрукты), а также алкогольные напитки крепостью до 9 градусов.
Реализация немаркированной продукции будет запрещена. В частности, запрет коснется технических средств реабилитации (например, костылей, инвалидных колясок, протезов), произведённых или ввезённых в Россию после 30 сентября 2024 года; медицинских перчаток и дезинфицирующих средств, изготовленных или импортированных после 28 февраля 2025 года; а также косметики и бытовой химии, приобретённых после 30 июня и ввезённых после 1 июля 2025 года.
Внесут изменения в систему автоштрафов
С 1 августа 2025 года в России вступят в силу изменения в системе административных наказаний за нарушения ПДД. Соответствующие поправки предполагают ужесточение ответственности за опасное и повторное нарушение правил дорожного движения.
В частности, значительно увеличатся штрафы за превышение скорости. За превышение установленного лимита на 20−40 км/ч размер штрафа составит 3 000 рублей, а в случае превышения более чем на 60 км/ч — 10 000 рублей либо лишение водительских прав на срок до одного года.
Ужесточается ответственность за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Повторное подобное нарушение будет квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние с возможным лишением свободы на срок до двух лет и конфискацией транспортного средства.
Кроме того, предусматривается увеличение штрафа за использование мобильных устройств во время вождения: за разговор по телефону без гарнитуры штраф составит 5 000 рублей.
Предусмотрены меры и против агрессивного вождения: штраф за опасные манёвры и несоблюдение дистанции установят на уровне 5 000 рублей. При неоднократных нарушениях водительское удостоверение может быть аннулировано на срок до трёх месяцев.
Также меняются условия оплаты штрафов: льготный период увеличится до 30 дней, однако размер предусмотренной скидки сократится до 25%.
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