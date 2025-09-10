Раскрыто, какие права появились у арендаторов квартир в 2025 году

Особые права арендатора
Гражданское законодательство позволяет зарегистрированному в съемной квартире арендатору также зарегистрировать в ней своих несовершеннолетних детей и находящихся под опекой лиц. Дело в том, что местом жительства не достигших четырнадцати лет лиц или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей, опекунов (п. 2 ст. 20 ГК РФ).
В данном случае не нужно согласие собственника квартиры. Вселение допускается при соблюдении требований законодательства о норме общей площади жилого помещения на одного человека (ст. 50 ГК РФ). Опять же, кроме случая вселения несовершеннолетних (ст. 679 ГК РФ).
Таким образом, у зарегистрированного в арендованной квартире несовершеннолетнего лица, не имеющего регистрации по иному адресу, возникает дополнительная гарантия от выселения до окончания срока такой регистрации.
В данном случае выселение будет возможно только в судебном порядке. При этом судьи могут встать на сторону законного представителя — родителя, усыновителя опекуна, если у несовершеннолетнего нет другого адреса проживания. Вместе с несовершеннолетним или находящимся под опекой лицом вправе остаться и законный представитель.
Что важно прописать в договоре
В договоре коммерческого найма жилого помещения необходимо указать несовершеннолетних и находящихся под опекой лиц в качестве постоянно проживающих с нанимателем (ст. 677 ГК РФ). Но из этого не следует, что после подписания договора они получают самостоятельное право пользования квартирой.
Особенности регистрации
Являющиеся гражданами РФ квартиросъемщики обязаны регистрироваться по месту пребывания в случае, когда квартира арендована ими на срок более 90 дней. Если регистрация не была произведена, собственник квартиры обязан в течение трех рабочих дней по истечении 90 дней уведомить орган регистрационного учета о проживании у себя лиц без регистрации (ч. 4 ст. 3, ч. 1 ст. 5 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242−1). Соблюдение данного требования контролируют органы МВД. Есть специальный регламент по реализации мер такого вида контроля (Приказ МВД России от 24.04.2018 № 249).
В случае нарушения указанных выше правил административная ответственность в виде штрафа применяется как в отношении собственника, так и квартиросъемщиков (ст. ст. 19.15.1, 19.15.2 КоАП РФ).
Отметим, что регистрация не требуется, когда квартиросъемщик зарегистрирован (ч. 2, 3, 4, 5 ст. 5 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242−1):
- по месту жительства в том же субъекте РФ, где снимает квартиру;
- в Москве или Подмосковье и снимаемая квартира расположена в одном из этих регионов (аналогично для Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также для Севастополя и Республики Крым).
