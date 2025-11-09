Стало известно, как зарегистрировать ипотеку через нотариуса

Государственная регистрация ипотечной сделки в Росреестре является обязательной процедурой в силу требований законодательства. Подать заявление на госрегистрацию можно:
- через МФЦ;
- путем личного посещения отделения Росреестра;
- онлайн через сайт Росреестра с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
- через нотариуса в случае удостоверения им ипотечного договора.
Согласно информации Росреестра, количество заявлений на госрегистрацию, переданных нотариусами в Москве в течение 2025 года, возросло на 19%. По итогам девяти месяцев текущего года от них поступило 156 тыс. заявлений, а за девять месяцев 2024 года — 131 тыс.
Рост популярности данного способа, по мнению ведомства, объясняется налаженным электронным взаимодействием и большой скоростью оформления права собственности.
Преимущества госрегистрации ипотеки через нотариуса
В данном случае стороны сделки, то есть банк и заемщик, максимально освобождены от технических процедур. Вся работа по представлению документов и коммуникации с Росреестром находится в зоне ответственности нотариуса. Являясь полномочным представителем сторон сделки, он направляет пакет документов в электронной форме напрямую в ведомство через Личный кабинет нотариуса.
Госрегистрация ипотечного договора через нотариуса осуществляется в течение не более чем одного рабочего дня с момента получения от него Росреестром пакета документов (п. 9 ст. 16 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ).
Алгоритм госрегистрации ипотеки через нотариуса
Приведем пошаговый алгоритм действий по подаче заявления на госрегистрацию ипотеки в Росреестре через нотариуса.
Шаг 1. Нотариальное удостоверение договора. Банк и заемщик заключают ипотечный договор и привлекают нотариуса. Последний проверяет правоспособность сторон, законность сделки, а также отсутствие противоречий в документах. Если все в порядке, он удостоверяет бумажный экземпляр договора.
Шаг 2. Оформление документов для подачи в Росреестр. Нотариус готовит для подачи в Росреестр пакет документов, в который входят:
- электронный образ договора;
- электронное заявление о госрегистрации права и обременения ипотеки.
Шаг 3. Подача документов в Росреестр. Через Личный кабинет нотариуса указанные выше документы направляются в Росреестр.
Шаг 4. Проверка документов и регистрация договора. Получив документы, Росреестр проверяет их юридическую чистоту и, если все в порядке, вносит сведения в Единый государственный реестр недвижимости.
Шаг 5. Получение результата. В случае регистрации договора Росреестр направит выписку из ЕГРН в Личный кабинет нотариуса. После этого нотариус уведомляет об успешной регистрации стороны договора.
