Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как зарегистрировать ипотеку через нотариуса

Ипотечные сделки подлежат обязательной регистрации в Росреестре. Все чаще стороны договора используют для этого нотариусов. Чем объясняется популярность данного способа и какие он имеет особенности, разбирались Финансы Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Государственная регистрация ипотечной сделки в Росреестре является обязательной процедурой в силу требований законодательства. Подать заявление на госрегистрацию можно:

  • через МФЦ;
  • путем личного посещения отделения Росреестра;
  • онлайн через сайт Росреестра с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
  • через нотариуса в случае удостоверения им ипотечного договора.

Согласно информации Росреестра, количество заявлений на госрегистрацию, переданных нотариусами в Москве в течение 2025 года, возросло на 19%. По итогам девяти месяцев текущего года от них поступило 156 тыс. заявлений, а за девять месяцев 2024 года — 131 тыс.

Рост популярности данного способа, по мнению ведомства, объясняется налаженным электронным взаимодействием и большой скоростью оформления права собственности.

Преимущества госрегистрации ипотеки через нотариуса

В данном случае стороны сделки, то есть банк и заемщик, максимально освобождены от технических процедур. Вся работа по представлению документов и коммуникации с Росреестром находится в зоне ответственности нотариуса. Являясь полномочным представителем сторон сделки, он направляет пакет документов в электронной форме напрямую в ведомство через Личный кабинет нотариуса.

Госрегистрация ипотечного договора через нотариуса осуществляется в течение не более чем одного рабочего дня с момента получения от него Росреестром пакета документов (п. 9 ст. 16 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ).

Алгоритм госрегистрации ипотеки через нотариуса

Приведем пошаговый алгоритм действий по подаче заявления на госрегистрацию ипотеки в Росреестре через нотариуса.

Шаг 1. Нотариальное удостоверение договора. Банк и заемщик заключают ипотечный договор и привлекают нотариуса. Последний проверяет правоспособность сторон, законность сделки, а также отсутствие противоречий в документах. Если все в порядке, он удостоверяет бумажный экземпляр договора.

Шаг 2. Оформление документов для подачи в Росреестр. Нотариус готовит для подачи в Росреестр пакет документов, в который входят:

  • электронный образ договора;
  • электронное заявление о госрегистрации права и обременения ипотеки.

Шаг 3. Подача документов в Росреестр. Через Личный кабинет нотариуса указанные выше документы направляются в Росреестр.

Шаг 4. Проверка документов и регистрация договора. Получив документы, Росреестр проверяет их юридическую чистоту и, если все в порядке, вносит сведения в Единый государственный реестр недвижимости.

Шаг 5. Получение результата. В случае регистрации договора Росреестр направит выписку из ЕГРН в Личный кабинет нотариуса. После этого нотариус уведомляет об успешной регистрации стороны договора.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Узнать больше по теме
Росреестр: история, услуги и способы взаимодействия
Практически каждый хотя бы раз в жизни сталкивается с покупкой, продажей или арендой жилья, и в такие моменты без помощи Росреестра не обойтись. Расскажем, как создавалась эта организация и каковы ее функции.
Читать дальше