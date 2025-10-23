Россиян научили, как заработать на кредитке с льготным периодом

Условия для получения заработка
Заработать на кредитной карте позволяет наличие следующих условий:
- Беспроцентный (льготный) период. В течение него клиент вправе пользоваться деньгами банка без начисления ему процентов, если он вернет взятую в кредит сумму в установленный срок. Длительность льготного периода и операции, на которые он распространяется, определяет конкретный банк. Обычно льготный период может составлять от 50−60 до 120−180 дней. Чем дольше длится льготный период, тем больше возможностей есть для получения максимальной выгоды посредством кредитки.
- Программа лояльности, акции от банка и его партнеров. Участие в программе лояльности и акциях дает клиенту возможность получить привилегии в виде накопленных бонусов или кешбэка, например, за проведение различных операций по счету, покупки в определенных магазинах
и т. д.Основной кешбэк выплачивает банк. Его размер зависит от установленных кредитной организацией условий. Также некоторые банки в рамках своей программы лояльности предоставляют возможность положить деньги на накопительный счет по повышенной ставке.
- Процент на остаток. Наличие данной опции позволяет клиенту получать проценты на остаток средств на карте.
Кроме того, клиент может получить возможность делать покупки в рассрочку или оформить удобный платежный стикер.
При выборе карты важны такие критерии, как минимальная, а лучше нулевая стоимость обслуживания, размер кешбэка и доступной суммы кредита. Клиенту важно оценить перечисленные выше условия в совокупности. Вместе с тем следует принять во внимание такие дополнительные условия, как наличие ежемесячных платежей и комиссий.
Кроме того, нужно учитывать, что размер дохода по кредитке зависит от условий банка и его партнеров, а также суммы затрат, которые несет клиент, и его личных обстоятельств. Перед оформлением кредитной карты важно проверить свой кредитный рейтинг и оценить долговую нагрузку.
В процессе использования карты следует контролировать ее баланс и не пропускать сроки погашения кредита.
Способы заработка на кредитке
Рассмотрим наиболее распространенные и доступные способы заработка на крединой карте:
- Грамотно возвращать заемные средства. Наиболее простым способом заработка на кредитке является возврат занятых у банка денег без процентов в течение льготного периода.
- Получать кешбэк за покупки. Банку выгодна оплата клиентами своих трат безналично за счет кредитных средств. Таким образом они стимулируют активное использование карт. Ведь чем выше оборот денег по картам, тем больше комиссий соберут банки и тем шире будет сотрудничество с партнерами. При этом чем больше тратит клиент, тем выше его кешбэк. Кроме того, партнеры банков предлагают их клиентам дополнительный кешбэк по программам лояльности. Как правило, среди партнеров есть супермаркеты, туроператоры, развлекательные, обучающие онлайн-сервисы
и т. д.Сумма партнерского кешбэка может не ограничиваться и зависеть только от условий продавца и расходов клиента.
- Положить сбережения на накопительный счет. Некоторые банки предоставляют своим клиентам с кредитными картами возможность положить деньги на накопительный счет по повышенной ставке. В отличие от классического вклада, деньги с такого счета можно снимать в любой момент, например, для внесения очередного платежа за кредит на карту. При наличии свободных средств счет можно пополнять. Закрыть его можно в любой момент, так как обычно он оформляется бессрочно. При этом закрытие не влечет за собой возврат дохода с процентов по пониженной ставке.
- Возможность оплаты крупных трат в рассрочку. Наличие кредитной карты позволяет не оформлять кредит, например, на ремонт, путешествие и другие крупные покупки. Поэтому можно избежать уплаты процентов и отдавать долг банку частями, что проще, чем отдать всю сумму сразу.
Что важно учесть при использовании кредитки
Перед подписанием договора обслуживания карты с банком следует обратить внимание на следующие нюансы:
- Как отсчитывается время начала беспроцентного пользования кредитом. Это может быть, например, первое число месяца подписания договора или дата первой покупки.
- Как получать максимальный кешбэк. Например, банки предлагают каждый месяц выбирать категории покупок в приложении, иначе возврат не начисляется.
- Необходимость внесения минимальных платежей на кредитку во время льготного периода. Если она предусмотрена в договоре, но не выполняется, условия станут гораздо менее выгодными.
- Стоимость снятия наличных с кредитки. Одни банки могут взимать за это комиссию, а в других в первый месяц с момента заключения договора данная операция может быть бесплатной до превышения определенного лимита.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.