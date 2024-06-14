Как законно снизить налог на квартиру

Прежде всего, надо помнить о том, что, согласно закону, любой гражданин РФ имеет право на вычет при оплате имущественного налога. Он предоставляется на один объект из каждой категории. На квартиру налоговый вычет составляет 20 кв. метров. Это означает, что от площади квартиры отнимут 20 кв. метров и вы заплатите только за оставшиеся метры.
Например, если квартира площадью 38 кв. метров, то налог придется платить только за 18 кв. метров.
Если в собственности гражданина несколько квартир, то вычет будет распространяться только на один объект по выбору налогплательщика, за все остальные придется заплатить полную сумму налога.
И вот если в собственности гражданина, к примеру, есть одна квартира и один жилой дом, то вычет будет предоставляться на оба этих объекта, потому что они относятся к разным категориям.
Вычет в 10 кв. метров можно получить даже если вы владеете долей в квартире, а не всем объектом целиком. Например, если ваша доля в квартире составляет 15 кв. метров, то вы заплатите налог только за 5 кв. метров, а если 10 или меньше — то вы вообще ничего не будете платить.
Еще один вариант — воспользоваться федеральной льготой. Как напоминает Гусятников, она предоставляется многодетным семьям, в которых есть трое и более детей. Они полностью освобождаются от налога на один объект недвижимости из одной категории.
То есть, если у такой семьи есть всего одна квартира, то они не будут вообще платить за нее налог. А вот если квартир несколько, освободят от налога только одну — по выбору налогоплательщика.
Также если у семьи, например, есть одна квартира и жилой дом, то ни за квартиру, ни за дом они не будут платить налог.
