Как законно снизить налог на квартиру

Вычет в 10 кв. метров можно получить даже если вы владеете долей в квартире, а не всем объектом целиком. Например, если ваша доля в квартире составляет 15 кв. метров, то вы заплатите налог только за 5 кв. метров, а если 10 или меньше — то вы вообще ничего не будете платить.