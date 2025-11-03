Ричмонд
Как выбрать качественные яйца

За последние несколько лет яйца успели из самого дешевого животного белка стать самым скандально подорожавшим товаром, а потом — резко подешевевшим. Как не ошибиться при покупке яиц? На этот вопрос Финансам Mail ответила Марина Боровкова, руководитель пресс-службы Роскачества.

Всё просто — ориентируйтесь на маркировку, внешний вид.

и… воду.

На каждой упаковке яиц по ГОСТу должны быть буквы и цифры. Чем больше цифра — тем меньше яйцо.

Самые мелкие — 3-я категория, их вес — от 35 до 44 граммов.

Самые крупные — с буквами: О — отборные и В — высшая категория, они должны весить больше 75 граммов.

Миф, что крупные яйца вкуснее — не подтверждён. Главное — свежесть, поэтому проверяйте дату на упаковке.

И чем ближе ферма к магазину — тем лучше.

Осмотрите скорлупу: на ней не должно быть никаких трещин, и грязи (Скорлупа). Упаковка — сухая и чистая. Срок хранения столовых яиц — от 8 до 25 суток при температуре от 0 до +20 °C.

А теперь про воду. Если не уверены в свежести — бросьте яйцо в воду. Утонет — свежее. Поднимется кверху — лучше не рисковать.