Как выбрать качественные яйца

Всё просто — ориентируйтесь на маркировку, внешний вид.
и… воду.
На каждой упаковке яиц по ГОСТу должны быть буквы и цифры. Чем больше цифра — тем меньше яйцо.
Самые мелкие — 3-я категория, их вес — от 35 до 44 граммов.
Самые крупные — с буквами: О — отборные и В — высшая категория, они должны весить больше 75 граммов.
Миф, что крупные яйца вкуснее — не подтверждён. Главное — свежесть, поэтому проверяйте дату на упаковке.
И чем ближе ферма к магазину — тем лучше.
Осмотрите скорлупу: на ней не должно быть никаких трещин, и грязи (Скорлупа). Упаковка — сухая и чистая. Срок хранения столовых яиц — от 8 до 25 суток при температуре от 0 до +20 °C.
А теперь про воду. Если не уверены в свежести — бросьте яйцо в воду. Утонет — свежее. Поднимется кверху — лучше не рисковать.