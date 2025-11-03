Как выбрать качественные яйца

За последние несколько лет яйца успели из самого дешевого животного белка стать самым скандально подорожавшим товаром, а потом — резко подешевевшим. Как не ошибиться при покупке яиц? На этот вопрос Финансам Mail ответила Марина Боровкова, руководитель пресс-службы Роскачества.