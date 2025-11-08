Стало известно, какие банки не блокируют переводы с карты на карту

В 2025 году российские банки сталкиваются с обязательствами по ужесточенному контролю за движением денежных средств граждан. Причиной этого стали изменения в федеральных законах № 115-ФЗ и № 161-ФЗ, а также расширенные полномочия банков прекращать проведение переводов по запросу Росфинмониторинга или при выявлении подозрительных операций.
Причины блокировки переводов
Финансовые организации обязаны отслеживать все транзакции клиентов, чтобы предотвратить попадание средств в руки злоумышленников и не допустить нарушения законодательства, включая легализацию преступных доходов. Если банк выявляет риск незаконного использования средств или подозрительное финансовое поведение, он может приостановить платеж и ограничить доступ к карте или счету клиента.
Существуют ли банки без ограничений
Идея о том, что существуют банки, не блокирующие переводов, — миф. Все кредитные организации обязаны отслеживать транзакции, и информация о подозрительных операциях поступает в Росфинмониторинг. За игнорирование требований законодательства банку грозят крупные штрафы и даже приостановка деятельности. Помимо этого, возрастают риски для клиентов — в последнее время участились случаи вовлечения граждан в мошеннические схемы с использованием их счетов, что ведет к ужесточению внутренних проверок.
Кто подвержен риску блокировки переводов
В зоне риска оказываются не только нарушители закона. Под блокировку могут попасть любые клиенты при выполнении критериев подозрительных операций, определенных Банком России. Среди них — участие аккаунта в мошеннических схемах, использование устройств, с которых ранее совершались преступления, а также нетипичные для клиента транзакции по географии, суммам и времени суток.
Дополнительные банковские скоринговые системы считают подозрительными более десяти исходящих переводов в день, свыше 100 тысяч рублей за сутки, проведение транзитных операций, отсутствие стандартных трат (например, на покупки или услуги), а также дробление крупных сумм на мелкие.
Сроки и порядок блокировки переводов
Банк может самостоятельно заблокировать перевод на пять дней, если информация о подозрениях поступила от Росфинмониторинга — до 10 рабочих дней. При особых обстоятельствах, например, если есть запрос от иностранных надзорных органов, ограничение будет действовать до 30 дней.
Действия клиента при блокировке
В случае блокировки перевода клиенту следует оперативно обратиться в банк и подготовить разъяснения по сути операции. Если требуется подтверждение легальности операции, банк может запросить документальные доказательства: справки о доходах, договоры, выписки, документы о родстве или пояснительное письмо. Обычно необходимые бумаги нужно предоставить в течение 3−5 дней.
Игнорирование требований банка может привести к серьезным последствиям: ограничению доступа к дистанционному обслуживанию и даже закрытию счета с передачей сведений регуляторам.
Как снизить вероятность блокировки
Эксперты советуют указывать назначение платежа, хранить подтверждающие документы, не использовать личные карты для бизнеса, не соглашаться на переводы от незнакомых лиц, избегать частых и дробных транзакций, заранее информировать банк о крупных переводах и активно пользоваться картой для повседневных расходов. Соблюдение этих рекомендаций важно для минимизации рисков ограничений со стороны кредитных организаций.
