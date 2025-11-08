Стало известно, какие банки не блокируют переводы с карты на карту

Идея о том, что существуют банки, не блокирующие переводов, — миф. Все кредитные организации обязаны отслеживать транзакции, и информация о подозрительных операциях поступает в Росфинмониторинг. За игнорирование требований законодательства банку грозят крупные штрафы и даже приостановка деятельности. Помимо этого, возрастают риски для клиентов — в последнее время участились случаи вовлечения граждан в мошеннические схемы с использованием их счетов, что ведет к ужесточению внутренних проверок.