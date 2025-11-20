Ричмонд
Как введение НДС на операции по картам повлияет на тарифы и кешбэк

Госдума приняла закон об отмене льготы по НДС на операции по банковским картам, которая существовала последние 20 лет.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки

С января 2026 года существовавшая 20 лет льгота по НДС на операции с банковскими картами в РФ будет отменена. Это означает, что карточные комиссии и услуги начнут облагаться по ставке 22%.

Как пишет РБК, это скажется на стоимости обслуживания карт для граждан и бизнеса, а также изменит политику кешбэка в стране.

Что случилось

Госдума 20 ноября в третьем, заключительном, чтении приняла изменения в Налоговый кодекс, которые в том числе отменяют нулевую ставку НДС (налог на добавленную стоимость) на операции с банковскими картами. Поправки должны вступить в силу в начале 2026 года, тогда же НДС в России в целом повысится с 20 до 22%.

Из поправок следует, что НДС по стандартной ставке распространится на операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, в том числе за их эквайринг (прием карт к оплате) и процессинг (обработка операций по картам). Поправки вызвали критику банков, против них выступил и ЦБ, но министерство финансов отклонило просьбы рынка о сохранении льготы.

В пояснительной записке к проекту закона о поправках в Налоговый кодекс не содержится информации, почему правительство решило отменить льготу по НДС на операции с банковскими картами.

Счетная палата в своем заключении указала, что в материалах к законопроекту не отражено влияние этих изменений на доходы федерального бюджета в 2026—2028 годах. Замминистра финансов Алексей Сазанов позднее оценивал ежегодные доходы бюджета от введения этой нормы примерно в 30 млрд руб., но подробно тему не комментировал.

Российские банки и платежные компании были освобождены от НДС по карточным операциям с 2006 года. Тогда льгота вводилась для стимулирования развития безналичных расчетов в стране. Сейчас же, по оценкам ЦБ, доля безналичных платежей в России составляет 87,5%.

Как было раньше

Льгота по НДС на операции с обслуживанием банковских карт была введена с 1 января 2006 г. для стимулирования безналичных расчетов. Благодаря этому освобождению расходы участников рынка (банков, платежных систем и процессинговых центров) не облагались налогом, что снижало стоимость обслуживания транзакций. Операторами процессинга в РФ выступают банки и специализированные центры, включая Национальную систему платежных карт (НСПК).

Согласно действующему в 2025 году законодательству (п. 3 подп. 3 и 3.1 ст. 149 Налогового кодекса), от НДС освобождены операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт.

Кроме того, в настоящее время НДС не облагаются операции, осуществляемые организациями, обеспечивающими информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов (включая сбор, обработку и предоставление информации по операциям с банковскими картами). Эта норма закреплена в подп. 4 п. 3 ст. 149 НК РФ. Поправки предусматривают отмену и этого освобождения.

Эквайринг и процессинг являются ключевыми звеньями в инфраструктуре безналичных расчетов в РФ, эквайринг обеспечивает прием платежей магазинами и сервисами, а процессинг отвечает за передачу и обработку данных между банками и платежными системами.

В конце октября зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов заявлял, что отмена льгот по уплате НДС при обслуживании банковских карт в самом жестком варианте может обойтись банковскому сектору более чем в 200 млрд рублей.

