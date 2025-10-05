Ричмонд
Как вернуть билет на поезд. Видео

Отмена или перенос поездки — всегда неприятно. Но можно хотя бы избежать финансовых потерь. Как это сделать — рассказал Финансам Mail Антон Северин, директор департамента социальных сетей Роскачества.

Главное — знать, как сдать билет правильно. Итак.

Билеты на поезд можно сдать до отправления, а иногда — даже после, если есть уважительная причина.

Но важно понимать, что стоимость каждого билета складывается из двух частей: сам билет, то есть вы платите за использование инфраструктуры железной дороги, и плацкарта, то есть плата за использование вагона.

И сумма возврата зависит от того, когда вы обратились. Если за 8 часов и раньше до отправления — вернут всю сумму, включая сервисный сбор.

От 2 до 8 часов — вернут билет полностью и половину стоимости плацкарты. Менее чем за 2 часа — вернут только стоимость билета, без плацкарты.

И помните: чем раньше сдадите билет, тем меньше потеряете. Так что не тяните с решением — действуйте своевременно!