Как вернуть билет на поезд. Видео

Главное — знать, как сдать билет правильно. Итак.
Билеты на поезд можно сдать до отправления, а иногда — даже после, если есть уважительная причина.
Но важно понимать, что стоимость каждого билета складывается из двух частей: сам билет, то есть вы платите за использование инфраструктуры железной дороги, и плацкарта, то есть плата за использование вагона.
И сумма возврата зависит от того, когда вы обратились. Если за 8 часов и раньше до отправления — вернут всю сумму, включая сервисный сбор.
От 2 до 8 часов — вернут билет полностью и половину стоимости плацкарты. Менее чем за 2 часа — вернут только стоимость билета, без плацкарты.
И помните: чем раньше сдадите билет, тем меньше потеряете. Так что не тяните с решением — действуйте своевременно!