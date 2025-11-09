Россиянам объяснили, как согласовать перепланировку квартиры

Упрощенный порядок согласования перепланировки квартиры в Москве действует с 23 апреля 2025 года (Пост. Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508 в ред. Пост. Правительства Москвы от 18.04.2025 № 841-ПП). Общее число поданных в онлайн-формате заявок на согласование перепланировок квартир в столице в этом году достигло 23 тысяч. При этом каждое десятое обращение касалось согласования перепланировки в упрощенном порядке. Количество таких заявок составило около двух тысяч.
Особенности упрощенного порядка
При упрощенном порядке от заявителя не требуется проект перепланировки. Ему достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и сделать пометки на схеме квартиры с обозначением изменений.
Подача заявления и необходимых документов осуществляется в электронной форме на портале mos.ru. Также на портале есть онлайн-навигатор, который задает вопросы, позволяющие заявителю понять, требуется ли согласование конкретного вида работ и как правильно его провести. Сервис перечислит все необходимые для подачи документы и сообщит время, требуемое на оформление акта.
Отметим, что срок рассмотрения документов для согласования планируемых и (или) ранее выполненных работ сократили с 30 до 20 рабочих дней.
Расширили перечень работ, которые можно согласовать в упрощенном порядке. В него дополнительно внесли:
- изменение конфигурации помещений без вмешательства в инженерные системы;
- заложение проемов в несущих стенах (при наличии соответствующего технического заключения);
- постройку и демонтаж подиумов, пандусов, ступеней.
Ранее этот перечень включал в себя:
- устройство либо демонтаж ненесущих перегородок;
- устройство либо перенос проемов (в том числе дверных) в ненесущих перегородках;
- установку, перестановку либо демонтаж сантехнического оборудования (ванная, душевая кабина, унитаз, раковина, мойка), плит для приготовления пищи в габаритах уже имеющихся санузлов и кухонь;
- устройство либо демонтаж встроенных шкафов.
Кроме того, запись о сделанной перепланировке теперь вносят в Единый государственный реестр недвижимости на основании сообщения от Мосжилинспекции. Ранее заявителю нужно было самостоятельно обращаться для этого в Росреестр.
Какие работы нельзя согласовать в упрощенном порядке
Есть определенные виды перепланировочных работ, в отношении которых упрощенный порядок согласования неприменим. В данный перечень, в частности, входят:
- демонтаж частей несущих стен, а также создание или расширение проемов в них;
- демонтаж частей стен, расположенных под окнами при выходе на балкон или лоджию в панельном или блочном доме;
- создание или демонтаж антресолей;
- работы с любыми перегородками в домах с деревянными или смешанными перекрытиями.
Выполнение указанных выше работ возможно только в рамках проекта. Его содержание зависит от типа и характеристик объекта, а также от вида планируемых работ и ограничений в региональном законодательстве.
При этом владельцу квартиры не обязательно платить за разработку проекта. На портале mos.ru есть каталог типовых проектных решений для квартир в домах массовых серий, для которых не требуются дополнительные согласования. Собственник может выбрать нужный ему проект при подаче заявления.
Ответственность
Проводить перепланировку квартиры в Москве можно только при соблюдении установленных законом требований к согласованию работ с Мосжилинспекцией (ч. 1 ст. 26 ЖК РФ). Самовольное проведение работ грозит штрафом для собственника в размере от 2000 до 2500 ₽ (ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ).
Также ему выдадут предписание вернуть квартиру в прежнее состояние в разумный срок (ч. 3 ст. 29 ЖК РФ). В случае невыполнения предписания Мосжилинспекция вправе обратиться в суд. Он может принять решение о продаже квартиры с публичных торгов с выплатой уже бывшему собственнику вырученных средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения (ч. 5 ст. 29 ЖК РФ).
