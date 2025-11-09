Ричмонд
Россиянам объяснили, как согласовать перепланировку квартиры

Согласовать перепланировку квартиры в Москве теперь можно в упрощенном порядке. В чем заключаются его особенности и к каким видам работ его можно применить, разбирались Финансы Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: пресс-служба "Метриум"

Упрощенный порядок согласования перепланировки квартиры в Москве действует с 23 апреля 2025 года (Пост. Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508 в ред. Пост. Правительства Москвы от 18.04.2025 № 841-ПП). Общее число поданных в онлайн-формате заявок на согласование перепланировок квартир в столице в этом году достигло 23 тысяч. При этом каждое десятое обращение касалось согласования перепланировки в упрощенном порядке. Количество таких заявок составило около двух тысяч.

Особенности упрощенного порядка

При упрощенном порядке от заявителя не требуется проект перепланировки. Ему достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и сделать пометки на схеме квартиры с обозначением изменений.

Подача заявления и необходимых документов осуществляется в электронной форме на портале mos.ru. Также на портале есть онлайн-навигатор, который задает вопросы, позволяющие заявителю понять, требуется ли согласование конкретного вида работ и как правильно его провести. Сервис перечислит все необходимые для подачи документы и сообщит время, требуемое на оформление акта.

Отметим, что срок рассмотрения документов для согласования планируемых и (или) ранее выполненных работ сократили с 30 до 20 рабочих дней.

Расширили перечень работ, которые можно согласовать в упрощенном порядке. В него дополнительно внесли:

  • изменение конфигурации помещений без вмешательства в инженерные системы;
  • заложение проемов в несущих стенах (при наличии соответствующего технического заключения);
  • постройку и демонтаж подиумов, пандусов, ступеней.

Ранее этот перечень включал в себя:

  • устройство либо демонтаж ненесущих перегородок;
  • устройство либо перенос проемов (в том числе дверных) в ненесущих перегородках;
  • установку, перестановку либо демонтаж сантехнического оборудования (ванная, душевая кабина, унитаз, раковина, мойка), плит для приготовления пищи в габаритах уже имеющихся санузлов и кухонь;
  • устройство либо демонтаж встроенных шкафов.

Кроме того, запись о сделанной перепланировке теперь вносят в Единый государственный реестр недвижимости на основании сообщения от Мосжилинспекции. Ранее заявителю нужно было самостоятельно обращаться для этого в Росреестр.

Какие работы нельзя согласовать в упрощенном порядке

Есть определенные виды перепланировочных работ, в отношении которых упрощенный порядок согласования неприменим. В данный перечень, в частности, входят:

  • демонтаж частей несущих стен, а также создание или расширение проемов в них;
  • демонтаж частей стен, расположенных под окнами при выходе на балкон или лоджию в панельном или блочном доме;
  • создание или демонтаж антресолей;
  • работы с любыми перегородками в домах с деревянными или смешанными перекрытиями.

Выполнение указанных выше работ возможно только в рамках проекта. Его содержание зависит от типа и характеристик объекта, а также от вида планируемых работ и ограничений в региональном законодательстве.

При этом владельцу квартиры не обязательно платить за разработку проекта. На портале mos.ru есть каталог типовых проектных решений для квартир в домах массовых серий, для которых не требуются дополнительные согласования. Собственник может выбрать нужный ему проект при подаче заявления.

Ответственность

Проводить перепланировку квартиры в Москве можно только при соблюдении установленных законом требований к согласованию работ с Мосжилинспекцией (ч. 1 ст. 26 ЖК РФ). Самовольное проведение работ грозит штрафом для собственника в размере от 2000 до 2500 ₽ (ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ).

Также ему выдадут предписание вернуть квартиру в прежнее состояние в разумный срок (ч. 3 ст. 29 ЖК РФ). В случае невыполнения предписания Мосжилинспекция вправе обратиться в суд. Он может принять решение о продаже квартиры с публичных торгов с выплатой уже бывшему собственнику вырученных средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения (ч. 5 ст. 29 ЖК РФ).

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

