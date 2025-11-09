Россиянам объяснили, как согласовать перепланировку квартиры

Упрощенный порядок согласования перепланировки квартиры в Москве действует с 23 апреля 2025 года (Пост. Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508 в ред. Пост. Правительства Москвы от 18.04.2025 № 841-ПП). Общее число поданных в онлайн-формате заявок на согласование перепланировок квартир в столице в этом году достигло 23 тысяч. При этом каждое десятое обращение касалось согласования перепланировки в упрощенном порядке. Количество таких заявок составило около двух тысяч.