Как сыр в масле: в Швейцарии решили не лишать миллиардеров больших денег

По словам специалиста из швейцарской консалтинговой и аудиторской компании PwC Schweiz Юрга Нидербахера, у них также есть клиенты, которые по этой же причине уехали из Швейцарии. «Инициатива о налоге на наследство заставила некоторых состоятельных лиц изучить альтернативные опции и присмотреться к иным юрисдикциям. Они пришли к выводу, что из-за действующего налогового законодательства, в том числе налога на капитал, Швейцария сейчас не всегда выгоднее других стран», — считает он.