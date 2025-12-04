Как сыр в масле: в Швейцарии решили не лишать миллиардеров больших денег

В Швейцарии проголосовали против введения 50-процентного налога на наследство для сверхбогатых после того, как состоятельные граждане пригрозили покинуть конфедерацию. По задумке властей, налог должны были взимать со всех активов, превышающих 50 млн франков ($62 млн), которые переходят по наследству или в дар. При этом некоторые богачи уже эмигрировали. Подробности — в материале «Известий».
Все на референдум
Референдум по двум законодательным инициативам прошел в Швейцарии. Первая касалась замены обязательной воинской повинности только для мужчин на прохождение службы всеми гражданами. Вторая — введения 50-процентного налога на наследство и пожертвования свыше 50 млн франков ($62 млн).
Граждане страны отвергли оба предложения. Против первой инициативы, предложенной левоцентристской коалицией, выступили 84% швейцарцев, против второй — 78%. Авторами второго законопроекта стали «Молодые социалисты», предложившие направлять средства, вырученные с налога, на борьбу с последствиями изменения климата. По задумке инициаторов плана, к 2050 году Швейцария могла бы достичь цели по сокращению выбросов парниковых газов до нуля.
Состоятельные швейцарцы пригрозили покинуть страну в случае принятия этого законопроекта. Среди них главный акционер и бывший генеральный директор производителя железнодорожных вагонов Stadler Rail Петер Шпулер, состояние которого оценивается в $4,6 млрд. Он заявил, что из-за налога компанию после его смерти пришлось бы продать.
Законопроект в общей сложности затронул бы интересы около 2,5 тыс. человек. План решительно отвергло правительство и все партии, кроме левых. Они испугались, что богатые граждане, уехав из Швейцарии, свели бы на нет все доходы и опустошили бы государственную казну.
«Избиратели однозначно отвергли рискованный эксперимент в области фискальной политики. Такой налог нарушил бы баланс нашей налоговой системы и подорвал бы привлекательность Швейцарии», — прокомментировала результаты плебисцита министр финансов страны Карин Келлер-Суттер.
Пора валить
Совладелец банка Pictet & Cie и член Совета Национального (центрального) банка Швейцарии Рено де Планта уже сменил налоговую юрисдикцию со швейцарской на итальянскую. Рим восемь лет назад ввел для состоятельных иностранцев льготный режим фиксированного налогообложения.
По словам специалиста из швейцарской консалтинговой и аудиторской компании PwC Schweiz Юрга Нидербахера, у них также есть клиенты, которые по этой же причине уехали из Швейцарии. «Инициатива о налоге на наследство заставила некоторых состоятельных лиц изучить альтернативные опции и присмотреться к иным юрисдикциям. Они пришли к выводу, что из-за действующего налогового законодательства, в том числе налога на капитал, Швейцария сейчас не всегда выгоднее других стран», — считает он.
Конкуренты дышат в спину
По сведениям Bloomberg, в стране, где и так действует налог на богатство, на миллион жителей приходится девять и более миллиардеров, это в пять раз выше, чем в среднем по Западной Европе. К тому же в Швейцарии есть специальный закон для иностранцев, позволяющий им платить налоги, не раскрывая полностью информацию о своем имуществе.
Плебисциты в Швейцарии проводят до четырех раз в год, согласно принципам прямой демократии. Граждане государства неоднократно вставали на сторону бизнесменов. Например, голосовали против введения национального минимального размера оплаты труда и увеличения обязательных дней отпуска.
Швейцария дорожит своей репутацией государства, банковская система которого ориентирована на клиентов с высоким уровнем дохода. В последнее время налогово-бюджетная политика некоторых кантонов подвергается испытанию конкуренцией со стороны других центров в Азии и на Ближнем Востоке.
Сбалансированная система
Профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с «Известиями» отмечает, что такие процессы происходят преимущественно в странах Европы.
— Этот вопрос становится актуальным в политической повестке, экономической жизни. Фактически он приводит к исходу людей, обладающих крупным капиталом, и не решает проблему социальных, экономических диспропорций, — считает политолог. По ее словам, длительное время в Швейцарии существовала довольно сбалансированная система, позволяющая решать многие социальные вопросы.
— Там довольно высокие налоги и ощутимая налоговая нагрузка как раз на крупных предпринимателей, владельцев крупных активов и так далее. Но ситуация изменилась, возникли новые задачи, угрозы, выросла миграционная нагрузка, а вслед за этим выросли задачи в части социальных фондов, — уверена специалист.
Такие налоги могут привести к потере внутренних инвестиций, считает эксперт.
— Ведь выплата даже половины стоимости актива может привести к подрыву самого предприятия, потому что деньги придется брать из собственности, тогда не будет денег на инвестиции, — полагает аналитик.
По ее словам, из-за рубежа швейцарцам средств ждать не приходится.
— Швейцария потеряла статус «тихой гавани», ее привлекательность снизилась из-за истории с обнародованием данных активов российских держателей, китайцы также очень скептически смотрят на Швейцарию в этом контексте, — резюмировала аналитик.
Профессор налогового права из Университета Люцерна Андреа Опель считает, что нынешний плебисцит все же не пошатнул доверие состоятельных граждан к Швейцарии.
— В стране правила не меняются решением правительства за одну ночь — это всегда решение народа. Столь ясный и четкий исход голосования стал важным сигналом: боятся не стоит. Швейцария была и остается страной предсказуемой и стабильной в правовой сфере, — подытожила эксперт.