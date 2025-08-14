Россиян научили, как собрать ребенка в школу без лишних трат

Эксперты советуют потребителям внимательно отслеживать сезонные распродажи, особенно в конце лета, когда ряд крупных ритейлеров предлагают значительные скидки на школьные товары, включая гаджеты, одежду и аксессуары. Для мониторинга актуальных акций рекомендуется использовать специальные сайты и мобильные приложения, а перед оформлением покупки — сравнивать цены на аналогичные позиции у разных поставщиков, что поможет избежать маркетинговых ловушек.
Также рекомендуется использовать банковские кешбэк-программы: оплатив покупки картой, можно вернуть часть средств на счет. Это эффективный способ оптимизировать расходы в период подготовки к учебному году.
Тенденция к росту числа продаж новых школьных товаров с незначительными дефектами или несоответствием индивидуальным пожеланиям детей отмечается на площадках объявлений и в соцсетях. Здесь можно приобрести вещи по более выгодным ценам, однако при онлайн-сделках важно соблюдать меры безопасности. В частности, не передавать конфиденциальные сведения и избегать сторонних мессенджеров для обсуждения деталей.
Аналитики рынка рекомендуют семьям также рассматривать возможность продажи ненужных школьных вещей — средств, освободившихся после обновления гардероба, хватит на покупку актуальных принадлежностей. Для размещения объявлений целесообразно выбирать специализированные сайты, обеспечивающие дополнительную защиту от мошенников.
Крупные сетевые магазины канцтоваров традиционно предоставляют скидки на оптовые закупки. Родителям советуют объединяться для организации коллективных заказов, что позволяет экономить до 20% на расходных материалах.
Специалисты рынка советуют не торопиться с обновлением гардероба, если вещи еще в хорошем состоянии. Можно дождаться снижения цен после окончания августовского ажиотажа. Кроме того, стоит обращать внимание на школьную одежду и обувь «на вырост», особенно в период зимних распродаж, когда скидки достигают 70%. Некоторые производители предоставляют расширенные возможности по обмену товаров до сентября, что снижает риски при покупке вещей «на перспективу» с учетом быстрых изменений размеров одежды у детей.
