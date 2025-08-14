Россиян научили, как собрать ребенка в школу без лишних трат

Специалисты рынка советуют не торопиться с обновлением гардероба, если вещи еще в хорошем состоянии. Можно дождаться снижения цен после окончания августовского ажиотажа. Кроме того, стоит обращать внимание на школьную одежду и обувь «на вырост», особенно в период зимних распродаж, когда скидки достигают 70%. Некоторые производители предоставляют расширенные возможности по обмену товаров до сентября, что снижает риски при покупке вещей «на перспективу» с учетом быстрых изменений размеров одежды у детей.