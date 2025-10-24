Россиянам объяснили, как снять деньги с вклада и не потерять прибыль

Владелец депозита может в любой момент забрать с него внесенные ранее денежные средства и доход, накопленный за счет процентов. При этом не важно, сколько времени осталось до окончания срока действия договора на открытие вклада. Исключением является случай, когда на счета физлица наложен арест. До окончания судебного разбирательства ему ограничат доступ к денежным средствам.
Сумма дохода от процентов, который можно получить при досрочном снятии денег с вклада, зависит от условий договора с конкретным банком. Он вправе регулировать операции по начислению процентов. Например, договор может предусматривать, что по вкладу со ставкой 14% при досрочном снятии с него денег производится перерасчет по ставке 0,1%.
Отметим, что вклады с более гибкими условиями, позволяющими снимать и вносить деньги до окончания срока действия договора, как правило, предусматривают более низкие ставки. Также к ним может применяться порог неснижаемого остатка, когда на счете всегда должна храниться установленная банком сумма. Немаловажную роль играет и условие периодичности снятия (например, ежедневно, раз в месяц, раз в квартал, раз в год).
Перед заключением договора с банком следует внимательно изучить его условия и рассчитать, какую сумму можно получить при досрочном снятии денег или закрытии вклада. Эти действия позволят понять, стоит ли дожидаться окончания срока действия вклада и забрать максимальную прибыль и насколько целесообразным будет вывести деньги досрочно.
Способы досрочного снятия денег с вклада
Наиболее простым и удобным способом является досрочное снятие денег через мобильное приложение банка или через личный кабинет на его официальном сайте. Онлайн-процедура позволяет вывести деньги на другой банковский счет в любое время суток.
Также снять деньги с депозита досрочно можно путем личного посещения отделения банка. Для этого, придя в банк, нужно предъявить паспорт и попросить предоставить денежные средства наличными или перевести их на расчетный счет. В первом случае их выдадут через кассу.
Снятие денег после окончания срока вклада
Перед снятием денег важно четко определить дату окончания срока вклада. В некоторых банках это не последний день размещения средств на депозите, а следующий за ним день. Например, если в договоре прописано, что срок окончания вклада 20-е число, то забрать деньги без потери процентов можно начиная с 21-го числа. Банки обычно присылают уведомление об окончании срока действия вклада.
Забрать деньги можно в режиме онлайн через мобильное приложение банка или через личный кабинет на его официальном сайте. При таком способе средства выводятся на другой счет, а депозит закрывается.
Еще один способ — личное посещение отделения банка. Придя в банк, нужно предъявить паспорт и попросить сотрудников закрыть депозит и выдать денежные средства наличными или перевести их на расчетный счет.
Отметим, что после окончания срока действия вклада деньги можно оставить на депозите, если такое условие есть в договоре. При этом возможны два варианта:
- автоматическая пролонгация вклада (новую ставку банк обычно устанавливает, ориентируясь на текущее значение ключевой ставки ЦБ РФ);
- перевод денег на обычный вклад до востребования с минимальной доходностью (если закончившийся вклад больше недоступен для открытия).
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.