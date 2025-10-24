Россиянам объяснили, как снять деньги с вклада и не потерять прибыль

Отметим, что вклады с более гибкими условиями, позволяющими снимать и вносить деньги до окончания срока действия договора, как правило, предусматривают более низкие ставки. Также к ним может применяться порог неснижаемого остатка, когда на счете всегда должна храниться установленная банком сумма. Немаловажную роль играет и условие периодичности снятия (например, ежедневно, раз в месяц, раз в квартал, раз в год).