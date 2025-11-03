Стало известно, как снять деньги с карты на кассе магазина

Как работает сервис
Кэшаут позволяет снять наличные с банковской карты на кассе торговой точки. Условие — обязательная покупка любого товара и оплата картой. Ограничения по суммам устанавливают банки. Например, до 5000 рублей в день и до 30 000 рублей в месяц с одной карты. Цель лимитов — снижение рисков отмывания денег.
Где доступен кэшаут
Сервис внедряют крупные сетевые супермаркеты, магазины «у дома», часть кафе и ресторанов, а также АЗС. Услуга развивается особенно активно в малых населенных пунктах без отделений банков и банкоматов. Торговые точки с кэшаутом размещают наклейки на кассах. При отсутствии стикера доступность услуги можно уточнить у продавца.
Почти все банки подключили кэшаут для дебетовых карт. Для кредитных карт возможность зависит от условий договора: наличные можно получить, если предусмотрено снятие средств с кредитного лимита.
Комиссии и тарифы
Торговые точки не взимают комиссию с покупателей за выдачу наличных. Банки устанавливают собственные тарифы на кэшаут, поэтому клиентам рекомендуется заранее уточнить, подключена ли услуга и какова стоимость операции. Актуальную информацию о доступности кэшаута и комиссиях можно получить на официальном сайте банка, по телефону горячей линии или в чате мобильного приложения.
Процедура получения наличных в магазине
Перед оплатой покупки необходимо уточнить у продавца, доступна ли услуга кэшаута в данной торговой точке. Если сервис доступен, клиент сообщает кассиру желаемую сумму наличных. Продавец проверяет наличие нужных номиналов и добавляет сумму наличных в чек.
Оплата производится картой или цифровой картой в смартфоне. Со счета списываются одновременно стоимость покупки и сумма выдачи наличных, после чего кассир выдает деньги. Перед операцией следует убедиться в достаточном остатке на счете — в магазине, в отличие от банкомата, проверить баланс карты невозможно.
Дополнительные операции на кассе
Во многих точках, где доступен кэшаут, можно оплатить услуги ЖКХ. Для проведения операций по карте через кассу требуется покупка. Ряд магазинов и АЗС позволяют пополнить банковскую карту наличными на кассе. Для пополнения покупка не нужна.
