Россиянам напомнили, как сдвинется график выплаты пенсий в ноябре

Аналогичный принцип действует и для внутримесячных выходных: в случае, если день выплаты приходится на субботу или воскресенье, пенсия зачисляется в последний рабочий день, предшествующий выходному. Это правило касается как доставки через Почту России, так и перечислений на банковские карты.