Россиянам напомнили, как сдвинется график выплаты пенсий в ноябре

В связи с праздничными днями в ноябре СФР сообщил о корректировке дат пенсионных выплат. Финансы Mail разобрались, как изменится график выплаты пенсий в ноябре и когда средства поступят к пенсионерам.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября жители России получили три выходных подряд: 2 ноября (воскресенье), 3 ноября (перенесенный выходной с субботы, 1 ноября) и 4 ноября (сам праздник). Для обеспечения длительных выходных суббота, 1 ноября, была объявлена рабочим днем. Таким образом, рабочая неделя накануне затянулась до шести дней. В связи с изменением графика выходных и рабочих дней Социальный фонд России скорректировал сроки выплаты пенсий за ноябрь.

Когда обычно выплачивают пенсии

Пенсионные выплаты производятся в период с 3 по 25 число каждого месяца. Точная дата зачисления средств определяется регионом проживания гражданина и выбранным способом доставки — через отделения почтовой связи или на банковский счет. В случае совпадения даты выплаты с выходными или праздничными днями средства поступают накануне — в последний рабочий день до назначенной даты.

Выплата пенсий в выходные и праздники: когда ждать начислений

Социальный фонд и финансовые организации применяют единый порядок перечисления пенсий: если установленная дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, средства поступают накануне — в последний рабочий день. В 2024 году выплаты, совпадающие с праздничными днями 3 и 4 ноября, будут перечислены 1 ноября.

Если дата выплаты выпадает на рабочий день, например 5, 6 или 7 ноября, начисление пенсий производится по утвержденному графику.

Аналогичный принцип действует и для внутримесячных выходных: в случае, если день выплаты приходится на субботу или воскресенье, пенсия зачисляется в последний рабочий день, предшествующий выходному. Это правило касается как доставки через Почту России, так и перечислений на банковские карты.

Например, если в регионе выплаты обычно осуществляются 9 числа, а 9 ноября — это воскресенье, перечисление средств произойдет заранее — 7 или 8 ноября, в зависимости от графика работы отделения.

Почта России и банки получают платежные поручения от Социального фонда и осуществляют выплаты согласно установленному порядку: почтовая доставка производится строго по графику в течение месяца, зачисление на счета — по мере поступления платежных документов в банки.

Как будут производить выплаты через почту

В ноябре 2025 года изменится график доставки пенсий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и социальных пособий для граждан, получающих выплаты через «Почту России». Предполагается следующий график выплат:

  • Выплаты, назначенные на 3 и 4 число, будут произведены 1 ноября.
  • Получатели, которым полагаются средства 5, 6, 7 и 8 ноября, смогут получить их соответственно в даты: 5, 6, 7 и 8 ноября.
  • Выплаты за 9 и 10 ноября — 8 ноября, за 14 и 15 ноября — 14 ноября, а за 16 и 17 ноября — 15 ноября.
  • Получать средства по остальным датам в ноябре также необходимо в соответствии с обновленным расписанием.

Если получатель не успевает получить причитающиеся выплаты в назначенный день, их можно получить до 25 ноября согласно режиму работы соответствующего почтового отделения.

Как изменится график банковских выплат

Пенсионные выплаты, назначенные к зачислению на банковские карты 3−4 ноября, будут перечислены досрочно — 1 ноября. Выплаты, запланированные на период с 5 по 25 ноября, будут осуществляться по стандартному графику. Срок зачисления в течение дня может различаться в зависимости от банка-эмитента.

Если пенсия не поступила: алгоритм действий

Проверьте официальный график выплат — дата могла быть сдвинута из‑за выходных или праздничных дней. Если пенсия зачисляется на счет, дождитесь окончания банковского дня. При отсутствии поступления обратитесь в клиентскую службу Социального фонда России или в свой банк для уточнения статуса платежа. Расписание работы подразделений СФР в вашем городе уточняйте на официальном сайте фонда.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

