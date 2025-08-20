Как с 1 сентября будут выплачивать премии и зарплаты в России

Узнать больше по теме

Оклад: от чего зависит, чем отличается от ставки и кто его назначает

Получая зарплату, мы редко задумываемся о том, из чего она состоит. Многие называют ее ставкой или окладом, хотя последний — только часть ежемесячного дохода работника. При этом от размера оклада могут зависеть все другие надбавки и выплаты. Какие именно, мы перечислим в нашем материале.