Как с 1 сентября будут выплачивать премии и зарплаты в России

С 1 сентября 2025 года в Трудовом кодексе вводятся важные изменения, запрещающие работодателям самостоятельно снижать премии сотрудников без ясных ограничений. Рассказываем, как это будет.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Согласно поправкам в ТК, с 1 сентября 2025 года работодатель не сможет снижать премии более чем на 20% от ежемесячного заработка работника.

В то же время те компании, где премирование прописано в коллективном договоре с сотрудниками, обязаны будут чётко прописать виды премий, их размеры, условия и сроки выплаты.

Зачем это нужно

Правительство ввело эти изменения с целью искоренить распространённую практику, когда работодатели оформляли сотрудникам низкие оклады, выплачивая основную часть дохода как премии. По сути, так маскировали оклад, что давало работодателю возможность манипулировать заработком: заставлять работать сверхурочно без дополнительной оплаты. В случае возникновения со стороны сотрудника претензий, ему могли сказать, что без дополнительной нагрузки ему выплатят «голый оклад». Часто служащие идут на такие условия.

С 1 сентября работодатели потеряют этот инструмент давления на сотрудников. Это, по мнению юристов, сделает трудовые отношения более прозрачными, а зарплату — более стабильной.

Кто останется без премий

Что касается лишения премии, то с 1 сентября работодатель сможет уменьшить ее только на 20% заработка, только в определенный расчетный период. Это, считают юристы, будет способствовать более взвешенному подходу к дисциплинарным взысканиям.

Также юристы напомнили, что снизить основной оклад сотрудника, не нарушив закон, практически невозможно. Снизить часть оклада можно только в случае серьезных нарушений, с доказанными и задокументированными фактами. Также должна быть выполнена официальная процедура.

С премиями ситуация другая: эту часть выплаты работодатель может уменьшить вплоть до полного лишения за самые разные проступки. В том числе — даж еза незначительные опоздания.

