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Как решение по ключевой ставке повлияет на курс рубля

В пятницу после объявления решения ЦБ снизить ключевую ставку рубль отреагировал на новость сдержанно. Что будет с курсом нацвалюты дальше — рассказал Финансам Mail главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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Источник: РИА "Новости"

Как показывали данные валютных торгов на Мосбирже, рубль отреагировал понижение «ключа» сразу на 200 б.п., до 18%, незначительно — в пределах нескольких копеек.

До объявления новой ключевой ставки — около 13:29 мск — курс юаня к рублю (CNY/RUB) находился около 11,0725. После — в 13:35 мск — китайская валюта торговалась на отметке 11,047.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии курс юаня к рублю снизился за эти минуты на 0,23%.

Как подчеркнул аналитик, решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка, поэтому оно вряд ли окажет значимого влияния на курс рубля. «Несмотря на снижение, ключевая ставка остаётся на высоком уровне и это продолжит оказывать поддержку рублю», — отметил Михаил Васильев.

С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях.
С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт, тесно связанный со спросом на валюту.

«Также в пользу рубля выступают низкий спрос на валюту для оттока капитала и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 9,8 млрд руб. в день». — добавил он.

Негативными факторами для рубля являются сезонное увеличение спроса на валюту для зарубежных летних отпусков, постепенное увеличение спроса на импорт во втором полугодии 2025 года, а также ожидания снижения ключевой ставки. Санкционные риски по-прежнему играют значительную роль для валютных колебаний.

«В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что рубль в ближайшие месяцы будет торговаться в диапазоне 10,7−11,8 за юань, 77−85 за доллар, 91−100 за евро», — отметил Михаил Васильев.

Впрочем, резюмировал он, валютный рынок останется чувствительным к ходу переговоров РФ-США и развитию геополитической ситуации.

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