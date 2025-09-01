Ричмонд
Как повысили госпошлины для водителей с 1 сентября 2025

Пошлины для автомобилистов в России выросли до 300% с 1 сентября 2025 года. Какие услуги подорожали и на сколько, разбирались Финансы Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Как повысили пошлины для водителей с 1 сентября
НаименованиеБылоСтало
Выдача водительского удостоверения2000 рублей4000 рублей
Выдача прав нового поколения3000 рублей6000 рублей
Выдача свидетельства о регистрации ТС (СТС) - пластик1500 рублей3000 рублей
Выдача паспорта транспортного средства (ПТС)800 рублей1200 рублей
Внесение изменений в ПТС350 рублей525 рублей
Выдача номеров на мотоциклы и прицепы1500 рублей2250 рублей
Выдача номеров на автомобили2000 рублей3000 рублей
Удостоверение о допуске к перевозке опасных грузов1500 рублей2250 рублей
Бумажный транзитный номер200 рублей300 рублей
Металлический транзитный номер на прицеп800 рублей2400 рублей
Внесение сведений в базу данных техосмотра при оформлении диагностической картыНе уплачивается500 рублей
Выдача международных прав1600 рублей3200 рублей
Продление удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов1000 рублей1500 рублей
Выдача заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения (для автошкол)Не уплачивается15000 рублей
Металлический транзитный номер на автомобиль1600 рублей2400 рублей

Правительство России увеличило с 1 сентября государственную пошлину за услуги для водителей. Это касается всех способов платежа — от квитанции до онлайн на «Госуслугах». В последний раз их поднимали более пяти лет назад.

Так, например, получение водительских прав подорожало в два раза, с 2000 рублей до 4000 рублей.

Кроме того, ввели некоторые новые пошлины. Теперь нужно платить за запись автомобиля в базе техосмотра. Раньше такой платы не было вообще, сейчас это стоит 500 рублей. Также ввели новый платеж для автошкол — 15 000 рублей за проверку условий обучения будущих водителей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

