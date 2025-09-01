Как повысили госпошлины для водителей с 1 сентября 2025

|Наименование
|Было
|Стало
|Выдача водительского удостоверения
|2000 рублей
|4000 рублей
|Выдача прав нового поколения
|3000 рублей
|6000 рублей
|Выдача свидетельства о регистрации ТС (СТС) - пластик
|1500 рублей
|3000 рублей
|Выдача паспорта транспортного средства (ПТС)
|800 рублей
|1200 рублей
|Внесение изменений в ПТС
|350 рублей
|525 рублей
|Выдача номеров на мотоциклы и прицепы
|1500 рублей
|2250 рублей
|Выдача номеров на автомобили
|2000 рублей
|3000 рублей
|Удостоверение о допуске к перевозке опасных грузов
|1500 рублей
|2250 рублей
|Бумажный транзитный номер
|200 рублей
|300 рублей
|Металлический транзитный номер на прицеп
|800 рублей
|2400 рублей
|Внесение сведений в базу данных техосмотра при оформлении диагностической карты
|Не уплачивается
|500 рублей
|Выдача международных прав
|1600 рублей
|3200 рублей
|Продление удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов
|1000 рублей
|1500 рублей
|Выдача заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения (для автошкол)
|Не уплачивается
|15000 рублей
|Металлический транзитный номер на автомобиль
|1600 рублей
|2400 рублей
Правительство России увеличило с 1 сентября государственную пошлину за услуги для водителей. Это касается всех способов платежа — от квитанции до онлайн на «Госуслугах». В последний раз их поднимали более пяти лет назад.
Так, например, получение водительских прав подорожало в два раза, с 2000 рублей до 4000 рублей.
Кроме того, ввели некоторые новые пошлины. Теперь нужно платить за запись автомобиля в базе техосмотра. Раньше такой платы не было вообще, сейчас это стоит 500 рублей. Также ввели новый платеж для автошкол — 15 000 рублей за проверку условий обучения будущих водителей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».