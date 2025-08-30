Россиянам объяснили, как пользоваться кредитной картой без рисков

Размер кредитного лимита индивидуален для каждой карты и представляет собой сумму, которой клиент может свободно распоряжаться как собственными средствами. Наиболее распространенное применение кредитных карт — оплата товаров и услуг в магазинах и онлайн. Что касается снятия наличных или переводов на другие счета, условия зависят от политики банка. Некоторые финансовые организации разрешают такие операции в пределах установленного лимита, другие — взимают дополнительную комиссию, а третьи — ограничивают функционал только оплатой товаров и услуг по карте. В случае возникновения вопросов клиенты могут обратиться в чат-бот банка или связаться с горячей линией.