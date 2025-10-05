Россиянам объяснили, как получить ипотечные каникулы

С 31 июля 2019 года у заемщиков есть возможность воспользоваться правом на ипотечные каникулы (Федеральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ, далее — Закон № 76-ФЗ). Они могут обратиться к кредитору с требованием предоставить им льготный период, то есть срок, в течение которого действуют измененные условия ипотечного договора, предусматривающие приостановление исполнения обязательств по нему или уменьшение размера платежей (п. 6 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 6.1−1 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ).
Во время ипотечных каникул кредитор не вправе требовать от заемщика досрочного погашения кредита, а также обращать взыскание на заложенное жилье. Каникулы лишь на время корректируют условия договора. Сумма процентов по кредиту и общая сумма долга не меняются. Срок возврата кредита продлевается на срок каникул. Когда они заканчиваются, нужно снова выплачивать кредит по прежним правилам. При этом заемщик сперва гасит основной долг с процентами по установленному ранее графику, а в самом конце — ту часть, которая пришлась на каникулы. Внесенные во время каникул суммы банк вычитает из платежей в последние месяцы кредита.
Ипотечные каникулы можно единожды оформить по любому кредиту, взятому под залог жилья. Максимальный их срок составляет полгода. Каникулы можно прекратить досрочно, а продлить — нельзя.
Информацию об ипотечных каникулах обязательно вносят в кредитную историю заемщика. При этом она не оказывает на нее негативного влияния.
Отметим, что материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование кредитными средствами в течение каникул, не облагается НДФЛ (п. 1 ст. 210, пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ).
Когда возникает право на ипотечные каникулы
Право требования от кредитора предоставить льготный период возникает при соблюдении заемщиком следующих условий:
- Сумма кредита составляет не более 15 млн руб. Правительство РФ может менять данный лимит, в частности, вводить различные предельные значения для разных субъектов РФ.
- В условия ипотечного кредита ранее не были внесены изменения по заявлению заемщика.
- В рамках ипотечного договора заложена жилая недвижимость и она (право требования на нее по договору долевого участия) является для заемщика единственной пригодной для проживания (это подтверждается справкой из ЕГРН). При этом заемщик вправе иметь долю в общей собственности на другое жилье, которая не может быть выше нормы предоставления жилой площади, установленной в конкретной местности.
- Заемщик находится в сложной жизненной ситуации, которая произошла после оформления кредита, и он может документально подтвердить наличие у него такой ситуации.
Закон № 76-ФЗ содержит закрытый перечень сложных жизненных ситуаций. К ним относятся:
- регистрация заемщика в качестве безработного в органах службы занятости для поиска подходящей работы либо прекращение трудового договора или служебного контракта у лица, которому назначена страховая пенсия по старости;
- признание заемщика инвалидом и установление ему федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы I или II группы инвалидности;
- временная нетрудоспособность заемщика сроком более двух месяцев подряд;
- снижение среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, предшествующих месяцу обращения за кредитными каникулами, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год. При этом платежи по ипотечному кредиту составляют свыше половины дохода;
- увеличение числа лиц, находящихся на иждивении у заемщика (несовершеннолетних членов семьи, членов семьи, признанных инвалидами I или II группы, лиц, находящихся под опекой или попечительством) и одновременное уменьшение дохода (снижение среднего дохода за два последних месяца более чем на 20% по сравнению со средним доходом за предыдущий год, при этом ипотечный платеж превышает 40% месячного дохода);
- проживание заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий его жизнедеятельности и утрата им имущества в результате чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера.
При наличии у заемщика перечисленных выше обстоятельств он вправе обратиться за кредитными каникулами в течение 60 календарных дней с момента установления соответствующих фактов.
Как оформить ипотечные каникулы
Чтобы оформить ипотечные каникулы, необходимо представить в банк следующие документы:
1. Письменное заявление. В нем следует указать:
- вид ипотечных каникул (полное приостановление платежей, внесение их в меньшем размере);
- причину запроса ипотечных каникул;
- срок действия ипотечных каникул (не более 6 мес.);
- дату начала ипотечных каникул (не позднее чем через 2 мес. после подачи заявления).
Отметим, что по умолчанию каникулы считаются полученными на 6 мес. и начинаются с даты обращения заемщика в банк.
2. Выписка из Росреестра, которая подтверждает, что ипотека оформлена на единственное жилье.
3. Подтверждение сложной жизненной ситуации. Перечень соответствующих документов может отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств. Например, это может быть справка о постановке на учет в качестве безработного, листок временной нетрудоспособности, справка об инвалидности, справка о доходах, свидетельство о рождении или усыновлении (удочерении) ребенка, справка об оформлении опекунства или попечительства.
4. Согласие владельца недвижимости. Если ипотека была получена под залог чужой недвижимости, например, квартиры родителей заемщика, то потребуется их письменное согласие на ипотечные каникулы.
Перечисленные выше документы следует предоставить в банк под расписку или направить заказным письмом с уведомлением о вручении. Отметим, что кредитный договор может предусматривать иной способ подачи документов, например, через личный кабинет на сайте кредитной организации.
Банк рассмотрит заявление и документы в течение пяти рабочих дней. Если документы в порядке, заемщику сообщат об изменении условий кредитного договора. Если документов недостаточно, банк направит заемщику дополнительный запрос. При этом срок в пять рабочих начинает течь с момента предоставления заемщиком этих документов.
Банк сообщит о принятом решении через:
- личный кабинет на своем сайте;
- по электронной почте;
- с помощью push-уведомления в мобильном приложении;
- sms-сообщение.
Способ обратной связи с клиентом банк, как правило, прописывает в договоре. Если такого условия нет, кредитная организация направит уведомление по почте заказным письмом или вручит клиенту под расписку.
Если банк не ответил в установленный законом срок или отказался предоставить ипотечные каникулы, его решение можно оспорить, обратившись в ЦБ РФ.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.