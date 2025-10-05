Россиянам объяснили, как получить ипотечные каникулы

Во время ипотечных каникул кредитор не вправе требовать от заемщика досрочного погашения кредита, а также обращать взыскание на заложенное жилье. Каникулы лишь на время корректируют условия договора. Сумма процентов по кредиту и общая сумма долга не меняются. Срок возврата кредита продлевается на срок каникул. Когда они заканчиваются, нужно снова выплачивать кредит по прежним правилам. При этом заемщик сперва гасит основной долг с процентами по установленному ранее графику, а в самом конце — ту часть, которая пришлась на каникулы. Внесенные во время каникул суммы банк вычитает из платежей в последние месяцы кредита.