Как перевести садовый дом в жилой, чтобы бесплатно подключить газ

Что такое программа социальной догазификации СНТ
Программа социальной догазификации садовых некоммерческих товариществ представляет собой государственную инициативу по бесплатному подведению газа от основных газопроводов к участкам с домовладениями, расположенным на землях СНТ.
Подведение газоиспользующего оборудования к границам земельных участков, на которых располагаются домовладения, производится бесплатно при условии, что такое домовладение находится на территории, предназначенной для ведения физлицами садоводства для собственных нужд и расположенной в границах населенного пункта, в котором проложены газораспределительные сети или программой газификации ЖКХ, промышленных и других организаций в текущем календарном году предусмотрена постройка таких сетей до границ населенного пункта.
При этом собственник дома должен применять газоиспользующее оборудование только для удовлетворения личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с ведением предпринимательской деятельности.
Одним из основных условий для бесплатного подключения является наличие у расположенного на участке дома статуса жилого. Он должен быть предназначен для постоянного проживания, то есть являться объектом индивидуального жилищного строительства (жилым домом, индивидуальным жилым домом).
Алгоритм перевода садового дома в жилой
Для перевода садового дома в жилой его собственнику требуется выполнить ряд последовательных действий.
Шаг 1. Оценить дом и участок. Присвоение дому статуса жилого предполагает его соответствие ряду требований. К ним относятся наличие электричества, холодного и горячего водоснабжения, канализации, систем отопления и вентиляции.
Также важно убедиться, что находящаяся под домом часть земельного участка не расположена в зоне с особыми условиями использования территории и вид разрешенного собственнику использования допускает размещение жилого дома.
Шаг 2. Оформить техническое заключение. Собственнику необходимо иметь на руках положительное заключение по обследованию технического состояния дома, оформленное специалистом в сфере инженерных изысканий. Данный документ будет являться подтверждением соответствия садового дома требованиям надежности и безопасности.
Отметим, что выдающий такое заключение специалист обязательно должен являться членом саморегулируемой организации.
Шаг 3. Подать заявление и заключение. Заявление и техническое заключение следует представить в уполномоченный орган власти по месту нахождения дома. Обычно таким органом является местная администрация. У нее же нужно уточнить, какие есть форма и способы подачи заявления.
Как правило, в заявлении указывают:
- кадастровый номер дома и земельного участка;
- почтовый или электронный адрес заявителя;
- желаемый способ получения результата рассмотрения заявления (например, путем личного посещения администрации, МФЦ или по почте).
Шаг 4. Узнать результат рассмотрения заявления. Уполномоченный орган обязан в течение 45 календарных дней принять решение. Затем в течение трех рабочих дней он должен сообщить результат рассмотрения указанным в заявлении способом.
В случае положительного результата, решение о переводе статуса дома из садового в жилой направят в Росреестр для внесения соответствующих сведений в ЕГРН.
В случае отказа администрация приведет в своем ответе основания для него.
Когда могут отказать
Отказ в изменении статуса дома с садового на жилой возможен в следующих случаях:
- заявитель не является собственником дома;
- был получен неполный или некорректный пакет документов;
- вид разрешенного использования участка не предусматривает размещение на нем жилого дома;
- дом находится на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления или подтопления.
