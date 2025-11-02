Как перевести садовый дом в жилой, чтобы бесплатно подключить газ

Подведение газоиспользующего оборудования к границам земельных участков, на которых располагаются домовладения, производится бесплатно при условии, что такое домовладение находится на территории, предназначенной для ведения физлицами садоводства для собственных нужд и расположенной в границах населенного пункта, в котором проложены газораспределительные сети или программой газификации ЖКХ, промышленных и других организаций в текущем календарном году предусмотрена постройка таких сетей до границ населенного пункта.