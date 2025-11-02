Ричмонд
Как перевести садовый дом в жилой, чтобы бесплатно подключить газ

Для возможности бесплатного подключения расположенного на дачном участке дома к газовым сетям в рамках программы бесплатной догазификации СНТ, он должен иметь статус жилого. Как перевести садовый дом в жилой для участия в программе, разбирались Финансы Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Что такое программа социальной догазификации СНТ

Программа социальной догазификации садовых некоммерческих товариществ представляет собой государственную инициативу по бесплатному подведению газа от основных газопроводов к участкам с домовладениями, расположенным на землях СНТ.

Подведение газоиспользующего оборудования к границам земельных участков, на которых располагаются домовладения, производится бесплатно при условии, что такое домовладение находится на территории, предназначенной для ведения физлицами садоводства для собственных нужд и расположенной в границах населенного пункта, в котором проложены газораспределительные сети или программой газификации ЖКХ, промышленных и других организаций в текущем календарном году предусмотрена постройка таких сетей до границ населенного пункта.

При этом собственник дома должен применять газоиспользующее оборудование только для удовлетворения личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с ведением предпринимательской деятельности.

Одним из основных условий для бесплатного подключения является наличие у расположенного на участке дома статуса жилого. Он должен быть предназначен для постоянного проживания, то есть являться объектом индивидуального жилищного строительства (жилым домом, индивидуальным жилым домом).

Алгоритм перевода садового дома в жилой

Для перевода садового дома в жилой его собственнику требуется выполнить ряд последовательных действий.

Шаг 1. Оценить дом и участок. Присвоение дому статуса жилого предполагает его соответствие ряду требований. К ним относятся наличие электричества, холодного и горячего водоснабжения, канализации, систем отопления и вентиляции.

Также важно убедиться, что находящаяся под домом часть земельного участка не расположена в зоне с особыми условиями использования территории и вид разрешенного собственнику использования допускает размещение жилого дома.

Шаг 2. Оформить техническое заключение. Собственнику необходимо иметь на руках положительное заключение по обследованию технического состояния дома, оформленное специалистом в сфере инженерных изысканий. Данный документ будет являться подтверждением соответствия садового дома требованиям надежности и безопасности.

Отметим, что выдающий такое заключение специалист обязательно должен являться членом саморегулируемой организации.

Шаг 3. Подать заявление и заключение. Заявление и техническое заключение следует представить в уполномоченный орган власти по месту нахождения дома. Обычно таким органом является местная администрация. У нее же нужно уточнить, какие есть форма и способы подачи заявления.

Как правило, в заявлении указывают:

  • кадастровый номер дома и земельного участка;
  • почтовый или электронный адрес заявителя;
  • желаемый способ получения результата рассмотрения заявления (например, путем личного посещения администрации, МФЦ или по почте).

Шаг 4. Узнать результат рассмотрения заявления. Уполномоченный орган обязан в течение 45 календарных дней принять решение. Затем в течение трех рабочих дней он должен сообщить результат рассмотрения указанным в заявлении способом.

В случае положительного результата, решение о переводе статуса дома из садового в жилой направят в Росреестр для внесения соответствующих сведений в ЕГРН.

В случае отказа администрация приведет в своем ответе основания для него.

Когда могут отказать

Отказ в изменении статуса дома с садового на жилой возможен в следующих случаях:

  • заявитель не является собственником дома;
  • был получен неполный или некорректный пакет документов;
  • вид разрешенного использования участка не предусматривает размещение на нем жилого дома;
  • дом находится на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления или подтопления.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

