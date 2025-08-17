Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как пенсионер может оформить бесплатную путевку в санаторий

Пенсионеры в России могут получить бесплатную путевку в санаторий. О том, как ее оформить — в материале Объясняем.рф в Telegram.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Олег Елков/ТАСС

Бесплатный отдых доступен льготным категориям федерального уровня, включая людей с инвалидностью, участников и инвалидов ВОВ, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, членов семей погибших инвалидов войны и участников боевых действий, а также пострадавших от радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Полный перечень льготных категорий можно уточнить на сайте Минздрава России или на Госуслугах, сообщается в «Объясняем.рф».

Если пенсионер не входит в федеральный список, он может воспользоваться региональными программами, условия которых различаются в зависимости от субъекта. Например, в Москве полностью оплачивают путёвки неработающим ветеранам труда и военной службы, детям войны, а также пострадавшим от терактов и членам семей погибших при терактах. В других регионах возможны скидки на отдых в размере 50−75%.

Подробности следует уточнять в местных отделениях Социального фонда.

Отмечается, что для получения путевки необходимо подготовить документы, подтверждающие право на санаторно-курортное лечение, включая справку об инвалидности, заключение врача или удостоверение ветерана.

Заявление можно подать через Госуслуги, в отделении Соцфонда или МФЦ. Срок рассмотрения составляет восемь рабочих дней. После одобрения заявки нужно получить санаторно-курортную карту у врача и приобрести билеты к месту лечения.

Социальный фонд компенсирует проезд полностью или частично в зависимости от льготы, говорится в публикации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».