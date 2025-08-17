Как пенсионер может оформить бесплатную путевку в санаторий

Бесплатный отдых доступен льготным категориям федерального уровня, включая людей с инвалидностью, участников и инвалидов ВОВ, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, членов семей погибших инвалидов войны и участников боевых действий, а также пострадавших от радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Полный перечень льготных категорий можно уточнить на сайте Минздрава России или на Госуслугах, сообщается в «Объясняем.рф».
Если пенсионер не входит в федеральный список, он может воспользоваться региональными программами, условия которых различаются в зависимости от субъекта. Например, в Москве полностью оплачивают путёвки неработающим ветеранам труда и военной службы, детям войны, а также пострадавшим от терактов и членам семей погибших при терактах. В других регионах возможны скидки на отдых в размере 50−75%.
Подробности следует уточнять в местных отделениях Социального фонда.
Отмечается, что для получения путевки необходимо подготовить документы, подтверждающие право на санаторно-курортное лечение, включая справку об инвалидности, заключение врача или удостоверение ветерана.
Заявление можно подать через Госуслуги, в отделении Соцфонда или МФЦ. Срок рассмотрения составляет восемь рабочих дней. После одобрения заявки нужно получить санаторно-курортную карту у врача и приобрести билеты к месту лечения.
Социальный фонд компенсирует проезд полностью или частично в зависимости от льготы, говорится в публикации.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».