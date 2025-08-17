Как пенсионер может оформить бесплатную путевку в санаторий

Если пенсионер не входит в федеральный список, он может воспользоваться региональными программами, условия которых различаются в зависимости от субъекта. Например, в Москве полностью оплачивают путёвки неработающим ветеранам труда и военной службы, детям войны, а также пострадавшим от терактов и членам семей погибших при терактах. В других регионах возможны скидки на отдых в размере 50−75%.