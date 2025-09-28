Как обманывают в этикетках на примере полезных батончиков. Видео

Производители часто маскируют сахар под другими названиями. На этикетке он может называться по-разному: декстроза, левулоза, меласса, сироп агавы, финиковый нектар. Список можно продолжать, но по сути это тот же сахар.
И даже если написано «тростниковый» или «кокосовый» — это не делает его полезнее.
Сколько бы ни было у него «здоровых» названий, он остаётся сахаром. Обратите внимание на список ингредиентов в составе: чем выше позиция, тем больше этого компонента в батончике.
А если сахаров несколько — их могут просто «разбросать» разными словами по составу. Смотрите и таблицу пищевой ценности.
Сколько сахара в одной порции, подскажет раздел углеводы.
И не забывайте: в полезном батончике может быть указано «11% от дневной нормы», но это может быть только добавленный сахар.
С учётом злаков, фруктов и мёда — реальная цифра может дотягивать и до 50% вашей суточной нормы! Читайте этикетку внимательно!