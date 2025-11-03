Россиянам объяснили, как избежать мошенничества при аренде квартир

Запрос правоустанавливающих документов (ДДУ, купля-продажа, дарение, мена, наследство и т. д. ). Получение выписки ЕГРН о зарегистрированных правах и обременениях. Уточнение: выписку можно заказать самостоятельно в ППК «Роскадастр» или через МФЦ (услуга платная); сведения о правообладателе доступны, если дано согласие на раскрытие персональных данных. Проверка паспорта собственника в реестре недействительных паспортов на портале «Госуслуги». Если действует представитель, необходим углубленный аудит доверенности и пакета документов. При долевой собственности требуется согласие всех собственников (информация — в выписке ЕГРН). Рекомендована проверка квитанций по ЖКУ на предмет долгов.