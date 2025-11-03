Ричмонд
Россиянам объяснили, как избежать мошенничества при аренде квартир

Как выявить мошенничество на ранней стадии покупки квартиры, до перевода денег средств или передачи ключей, и как безопасно сдать и арендовать жилье, разобрались Финансы Mail.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Аренда квартиры по-прежнему остается зоной повышенных рисков для обеих сторон сделки. Снизить вероятность мошенничества поможет тщательная проверка и подготовка документов.

Риски для арендаторов

  • Фейковые объявления с заниженной ценой и «бронь по предоплате». Мошенники требуют залог до осмотра и исчезают. Рекомендация: сверять рыночный диапазон аренды по локации до перевода средств.
  • «Дублеры» объявлений. Злоумышленники копируют реальные объекты и предъявляют «ключи». Рекомендация: проверять правообладателя по выписке ЕГРН, запрашивать подтверждающие документы.
  • Аренда без договора или с поддельными бумагами. Рекомендация: заключать официальный договор и сверять паспорт арендодателя с данными в документах на объект.
  • Псевдоагентства подбора. Берут предоплату и показывают заведомо неподходящие варианты. Результат — утрата денег без результата.

Риски для собственников

  • «Заселенцы» без оплаты. Под предлогом «перевезти вещи» жильцы получают доступ и месяцами откладывают платежи. Рекомендация: передавать ключи и подписанные документы только после получения денег.
  • Подделка паспортов и документов с последующей субарендой. Аферисты оформляют ложные документы, сдают посуточно или берут предоплату за длительный срок, иногда — нескольким клиентам. Рекомендация: проверять личность через «Госуслуги», запрашивать подтверждение работы и реквизиты.

Как проверить собственника квартиры перед арендой

Шаг 1. Проверка собственника и объекта

Запрос правоустанавливающих документов (ДДУ, купля-продажа, дарение, мена, наследство и т. д.). Получение выписки ЕГРН о зарегистрированных правах и обременениях. Уточнение: выписку можно заказать самостоятельно в ППК «Роскадастр» или через МФЦ (услуга платная); сведения о правообладателе доступны, если дано согласие на раскрытие персональных данных. Проверка паспорта собственника в реестре недействительных паспортов на портале «Госуслуги». Если действует представитель, необходим углубленный аудит доверенности и пакета документов. При долевой собственности требуется согласие всех собственников (информация — в выписке ЕГРН). Рекомендована проверка квитанций по ЖКУ на предмет долгов.

Шаг 2. Согласование условий и подписание договора

В договоре фиксируются адрес, площадь, кадастровый номер; размер, порядок и сроки платежей; включение/не включение коммунальных услуг; срок найма. Целесообразно предусмотреть обеспечительный платеж. К договору прилагается акт приема‑передачи со списком имущества, состоянием помещения, показаниями счетчиков и выявленными дефектами; доказательная фиксация фото/видео.

Шаг 3. Регистрация долгосрочной аренды

При сроке свыше года обременение подлежит регистрации в Росреестре в течение месяца после заключения договора. Дополнительно: не переводить оплату до очного осмотра объекта; регулярно фиксировать факт оплаты (через банк или расписками/отметками), указывать назначение «оплата аренды квартиры».

Как проверить арендатора при сдаче квартиры

Шаг 1. Идентификация личности и доходов

Сверка данных паспорта и фотографии; проверка паспорта через реестр недействительных паспортов на «Госуслугах». Запрос справки о доходах (2‑НДФЛ или банковская выписка), контакт работодателя для верификации.

Шаг 2. Проверка долгов и кредитной истории

Изучите информацию об исполнительных производствах — на сайте ФССП, сделайте запрос кредитного отчета в БКИ. Дополнительным источником выявления рисков может стать изучение профилей потенциального жильца в социальных сетях, комментариев к его записям и постам.

Шаг 3. Обратная связь от предыдущего арендодателя

Уточнение дисциплины платежей, конфликтов и состояния квартиры после окончания проживания.

Шаг 4. Личная встреча

Оценка коммуникативных навыков, целей аренды, срока проживания и состава жильцов (наличия детей и домашних питомцев).

Шаг 5. Договор и предоплата

В договоре указываются идентификаторы объекта (адрес, площадь, кадастровый номер), параметры оплаты и коммунальных платежей, срок найма, обеспечительный платеж, порядок доступа наймодателя для контроля и его периодичность. При наличии мебели и техники — перечень, состояние и ответственность за состояние имущества. Рекомендована предоплата — залог и оплата первого месяца.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

