Как кредитные карты влияют на одобрение потребкредитов и ипотеки

Информация о любом кредите, включая кредитные карты, поступает в бюро кредитных историй (БКИ) сразу после оформления. БКИ аккумулируют сведения о заемщиках и их обязательствах, которыми банки пользуются для оценки добросовестности клиентов.
Финансовые организации обязаны передавать обновления в БКИ в течение трех рабочих дней с момента любого изменения по кредиту: открытие кредитной карты или иного займа, внесение ежемесячного платежа, досрочное погашение, возникновение просрочки.
На основании данных из БКИ формируется индивидуальный кредитный рейтинг заемщика в диапазоне от 1 до 999 баллов. Чем выше рейтинг, тем надежнее профиль клиента. Негативные события понижают оценку; при уровне ниже 600 баллов вероятность отказа в новом кредите растет.
Наличие кредитной карты само по себе не ухудшает кредитную историю, ключевое значение имеют дисциплина платежей и отсутствия просрочек.
Как проверить свою кредитную историю
В 2025 году в России действует пять БКИ, аккредитованных Банком России. Банки передают сведения в одно или несколько бюро.
Определить, в каком БКИ хранятся ваши данные, можно на портале Госуслуг: после авторизации отправить запрос роботу Максу, выбрать услугу «Узнать свое БКИ» и нажать «Продолжить». Ответ обычно поступает в личный кабинет в течение нескольких минут, но не позднее следующего рабочего дня. Альтернативный канал — сайт Банка России.
После получения информации о БКИ необходимо авторизоваться на сайте соответствующего бюро и запросить кредитную историю (КИ). Услуга бесплатна два раза в год в каждом бюро; последующие запросы платные. КИ направляется в личный кабинет.
В КИ отражаются все кредиты и кредитные карты, а также сведения, поступающие не только от финансовых организаций, но и от судебных приставов, ФНС и других госорганов (например, по просроченным налогам или алиментам).
Влияние кредитных карт на показатель долговой нагрузки (ПДН)
С 2019 года банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) перед выдачей кредита. Учитываются все действующие обязательства, включая кредитные карты; в расчет попадают и неиспользуемые карты.
Банк России рекомендует ориентироваться на ПДН 50%. Если после оплаты обязательных платежей у заемщика остается менее половины дохода, банк должен предупредить о рисках при оформлении новой карты. Конечные пороговые значения для одобрения банк устанавливает самостоятельно.
Наличие нескольких неактивных кредитных карт может негативно отразиться на решении: считается, что лимиты могут быть быстро использованы, что повышает потенциальную долговую нагрузку и риск отказа в новом кредите или ипотеке.
Факторы, влияющие на одобрение кредитов и ипотеки
Размер одобренного лимита по карте. Высокий лимит повышает риск возникновения просрочек из-за особенностей погашения: в льготный период достаточно минимальных платежей (обычно 3−10%), но при несвоевременном полном погашении остатка банк начисляет проценты, и ежемесячная нагрузка может резко вырасти.
Многочисленные заявки. Массовая рассылка заявок в разные банки фиксируется в КИ. Хотя на рейтинг это напрямую не влияет, для банков такой паттерн выглядит рискованным: возможны подозрения в мошенничестве или непоследовательности заемщика.
Растущие расходы по картам. Даже при отсутствии просрочек увеличение трат по нескольким картам может сигнализировать о стрессовой финансовой ситуации. Распространена ротация долгов между картами в длительный грейс-период, когда платежная дисциплина формально соблюдается, но собственные ликвидные средства ограничены. В таких случаях банки часто считают выдачу нового кредита нецелесообразной.
Как кредитные карты помогают заемщикам повысить шансы на одобрение кредита
Заемщики с испорченной или нулевой кредитной историей сталкиваются с отказами по новым кредитам. Банки чаще одобряют кредитные карты из‑за меньших лимитов и сниженных требований.
Активное безналичное использование кредитной карты и своевременное погашение задолженности помогают наращивать положительную кредитную историю и повышать вероятность одобрения последующих займов.
Снижение показателя долговой нагрузки (ПДН)
При высоком ПДН банки отказывают в ипотеке и потребкредитах; одно из решений — сокращение количества действующих кредитов, в том числе по кредитным картам, где задолженность обычно ниже.
Важно: простого погашения долга по карте недостаточно. Кредитная карта привязана к бессрочному счету, который продолжает учитываться в кредитной истории и при расчете ПДН.
Для фактического снижения долговой нагрузки необходимо закрыть счет и расторгнуть договор с банком — онлайн или в отделении при предъявлении паспорта.
Рост лояльности банка за счет статуса действующего клиента
Банки охотнее кредитуют собственных клиентов (зарплатных, вкладчиков и активных пользователей продуктов), поскольку имеют доступ к данным о движении средств и платежной дисциплине.
Регулярное использование кредитной карты при отсутствии просрочек способствует формированию позитивного клиентского профиля и повышает вероятность одобрения новых заявок.
