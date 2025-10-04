Как разделить счета за коммунальные услуги между совладельцами квартиры

Каждая квартира или дом получает индивидуальный десятизначный лицевой счет от управляющей компании, ТСЖ или ресурсоснабжающей организации. Этот счет используется для начисления и оплаты коммунальных услуг. По умолчанию счет объединяет всех собственников недвижимости.
Причины разделения лицевых счетов между собственниками
Несмотря на отсутствие прямого указания в Жилищном кодексе, разделение счетов стало общепринятой практикой. Такая мера защищает добросовестных собственников от последствий неуплаты коммунальных услуг другими совладельцами, проживающими в одной квартире. Если платежи просрочены — долг могут взыскать с любого из собственников, а разбирательства между ними переносятся в судебную плоскость. Более того, в случае долга возможна приостановка оказания коммунальных услуг для всей квартиры.
Еще одна типичная ситуация — длительное отсутствие одного из собственников. При разделенном счете он будет оплачивать только расходы на общедомовое имущество, капремонт и дополнительные услуги, а платежи за воду, электричество и прочее ему не начисляются.
Технические и правовые требования к разделению счетов
Разделение счетов возможно только с согласия всех собственников квартиры или по решению суда. Однако процедура невозможна в ряде случаев: если есть ограничения, наложенные судом, квартира находится в муниципальной или федеральной собственности, собственник один, либо, если все доли приходятся на однокомнатную квартиру или жилье с неизолированными комнатами.
Для квартир по договору соцнайма разделение счетов оформляется только через суд. В коммунальных квартирах процедура упрощена при согласии всех нанимателей и наличии технической возможности установки счетчиков.
Если на квартире числятся долги по ЖКУ или наложен арест, разделение счетов возможно лишь после погашения задолженности.
Порядок подачи заявления на разделение лицевого счета
Владельцам необходимо оформить выделение долей, подписать соглашение о порядке разделения платежей (нотариального удостоверения не требуется), собрать документы и подать заявление в управляющую организацию или ТСЖ. Далее каждый из собственников должен написать отдельное заявление на открытие лицевого счета. После проверки документов с каждым будет заключен индивидуальный договор.
Необходимый пакет документов
Для оформления потребуется: соглашение между собственниками, паспорта всех участников, кадастровый паспорт квартиры, выписки из ЕГРН, подтверждающие права на доли.
Судебные споры и особенности обращения
Судебное решение потребуется, если достигнуть соглашения между собственниками не удалось, в квартире зарегистрированы граждане, не являющиеся собственниками, или управляющая компания отказывает в разделении счета. Отсутствие реакции организации в течение месяца также является основанием для судебного обращения.
Распределение платежей после разделения счетов
Оплата ЖКУ производится исходя из долей в праве собственности. Например, при равных долях каждый совладелец получает отдельную квитанцию на 50% общего платежа. Если соотношение иное — размер начислений пропорционален доле собственника.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».