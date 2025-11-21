Ричмонд
Как изменятся законы с 1 декабря 2025 года

С декабря 2025 года в России вступят в силу несколько новых законодательных инициатив, имеющих значительное влияние на интересы граждан и бизнеса. В частности, будет увеличен размер утилизационного сбора при импорте автомобилей из-за рубежа, а для застройщиков ужесточатся требования: в случае нарушения условий договора долевого строительства регулирование станет менее лояльным. Подробности — в материале Финансов Mail.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Требования к кредитному рейтингу банков

С декабря 2025 года для участия в распределении государственных финансовых ресурсов банки должны будут иметь кредитный рейтинг не ниже установленного минимума по национальной шкале. Минимальный уровень установлен на уровне: «AA-(RU)» по шкале АКРА, «ruАА-» по шкале «Эксперта РА», «AA-.ru» по шкале «Национальных Кредитных Рейтингов», «АА-|ru|» по шкале «Национального Рейтингового Агентства». Введение этого требования направлено на повышение стабильности финансовой системы.

Новые правила расчета утильсбора

С 1 декабря 2025 года вступают в силу новые правила расчета утильсбора, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 ноября. Размер сбора теперь будет зависеть от мощности двигателя автомобиля. Базовая ставка составит 20 000 рублей, но она будет умножаться на коэффициент, зависящий от числа «лошадиных сил». Для автомобилей мощностью до 160 л. с. сохраняется право на льготные ставки: 3400 или 5200 рублей. Владельцы автомобилей мощнее 160 л. с. будут платить ставки, сопоставимые с бизнес-клиентами — от 1 до 1,5 млн рублей и выше. Для ввоза автобусов междугороднего и международного следования потребуется подтверждающий документ от Минтранса о целевом использовании транспорта.

Второй этап внедрения цифровых паспортов

С декабря 2025 года в России реализуется второй этап программы внедрения цифрового паспорта. Этот документ смогут использовать граждане для подтверждения личности в банках и других финансовых организациях, при условии личного визита и прохождения идентификации ранее в учреждении. Однако цифровой паспорт полностью не заменит бумажный: оригинал на бумажном носителе все еще потребуется в случаях, определенных федеральным законодательством или нормативными актами Банка России.

Льготы для участников долевого строительства

До конца 2025 года у участников долевого строительства сохраняется право на отсрочку платежа по исполнительным документам — неустойкам, пеням, штрафам и иным санкциям с застройщиков. До 31 декабря 2025 года суд обязан предоставить такую отсрочку при соответствующем ходатайстве. Если ранее суд уже предоставил отсрочку до 30 июня 2025 года на основании акта правительства, она автоматически продлевается до 31 декабря 2025 года без дополнительных решений. С 1 января 2026 года взыскание средств с застройщиков за нарушение договоров долевого участия будет происходить в общем порядке, без специальных льготных процедур.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

