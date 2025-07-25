Как изменятся в России цены на авиабилеты с 1 августа

Среди ключевых факторов формирования цен на авиабилеты в августе эксперт выделила интенсивность турпотока. По ее словам, в текущем году несколько снизился спрос на поездки по отдельным маршрутам Краснодарского края. Причина — последствия экологической катастрофы на значительной части черноморского побережья.
«Сейчас объем продаж до Сочи примерно на 30% ниже, чем в прошлом году. Цена на авиабилеты до Сочи по сравнению с прошлым годом в июле немного снизилась — на 10%, в августе цена по сравнению с прошлым годом снизится на 20%. Кроме этого, у туристов, предпочитающих курортный отдых, появилось еще 2 направления, куда появилась возможность добраться авиарейсом только в этом году — Абхазия и Геленджик. Средняя цена авиабилета на август из Москвы в Геленджик и обратно — 35000 — 40000 рублей, в Сухум и обратно — 30000−35000 рублей. В июле, на те же авианаправления цены был практически одинаковыми. Более того, по сравнению с прошлым годом, приток туристов в Геленджик и в Абхазию возрос на 40%. Ключевыми факторами роста спроса туристов в данные регионы являются появление аэропорта и пониженная стоимость отдыха в Геленджике и Абхазии по сравнению с Сочи», — сообщила Благова.
По данным экономиста, число россиян, предпочитающих провести летний отпуск за границей, по сравнению с прошлым годом увеличилось в среднем на 20%. Основная причина — укрепление рубля. В связи с этим, по оценкам туроператоров, без учета инфляции сейчас летние туры в Турцию обходятся дешевле, чем в прошлом году. Авиабилеты из Москвы в Турцию и обратно в рублевом эквиваленте составят в среднем на август с 45000−50000 рублей. Это ниже прошлогоднего уровня на 10−15%. Однако, частота рейсов ограничится в августе 1 −2 раза в неделю, многие предлагаемые маршруты будут с пересадками.
Значительное число россиян предпочитают культурно-просветительский отдых курортному. По данным Благовой, популярными маршрутами в этом сегменте остаются Санкт-Петербург, Казань, Калининград. По сравнению с прошлым годом турпоток в Санкт-Петербург вырос на 10−15%.Цены на авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург в августе по сравнению с июлем практически сопоставимы, в среднем составляют 4500−6500 рублей в одну сторону. Это в среднем превышает прошлогодний уровень на 5−10%. Такая относительная ценовая стабильность объясняется альтернативной возможностью у пассажиров приобрести билет на тот же маршрут железнодорожным транспортом.
«Динамика цен на авиабилеты в августе различна и зависит от направления путешествия, кроме этого, ранее бронирование позволит приобрести авиабилеты по оптимальным ценам. В отдельных случаях, если авиабилет приобретается за 1−2 дня до планируемого вылета, поездка выпадает на праздничные и выходные дни, то цена на перелет может вырасти в 2−3 раза», — подчеркнула эксперт. Она подытожила, что интенсивность турпотоков в России летом 2025 года по сравнению с прошлым годом увеличилась, а все большое число россиян предпочитают внутренний туризм.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»