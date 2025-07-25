Как изменятся в России цены на авиабилеты с 1 августа

«Сейчас объем продаж до Сочи примерно на 30% ниже, чем в прошлом году. Цена на авиабилеты до Сочи по сравнению с прошлым годом в июле немного снизилась — на 10%, в августе цена по сравнению с прошлым годом снизится на 20%. Кроме этого, у туристов, предпочитающих курортный отдых, появилось еще 2 направления, куда появилась возможность добраться авиарейсом только в этом году — Абхазия и Геленджик. Средняя цена авиабилета на август из Москвы в Геленджик и обратно — 35000 — 40000 рублей, в Сухум и обратно — 30000−35000 рублей. В июле, на те же авианаправления цены был практически одинаковыми. Более того, по сравнению с прошлым годом, приток туристов в Геленджик и в Абхазию возрос на 40%. Ключевыми факторами роста спроса туристов в данные регионы являются появление аэропорта и пониженная стоимость отдыха в Геленджике и Абхазии по сравнению с Сочи», — сообщила Благова.