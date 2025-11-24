Как изменятся пенсии с 1 декабря 2025 года

В декабре 2025 года повышенную пенсию получат пенсионеры, которые уволились с работы в ноябре 2025. Пенсионеры, достигшие 80 лет в декабре, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов — пенсия увеличится на 8907 рублей 70 копеек. Такая же прибавка предусмотрена для граждан с установленной I группой инвалидности, но если инвалид I группы достиг возраста 80 лет, повторная надбавка не назначается. Те, кто уже имеют статус инвалида I группы или достигли 80 лет ранее, получают доплату автоматически.