Как изменятся пенсии с 1 декабря 2025 года

В декабре 2025 года произойдут изменения в начислениях пенсий россиянам. Кто сможет рассчитывать на надбавку и кому будут положены двойные выплаты — в материале Финансов Mail.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Повышение пенсий

В декабре 2025 года повышенную пенсию получат пенсионеры, которые уволились с работы в ноябре 2025. Пенсионеры, достигшие 80 лет в декабре, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов — пенсия увеличится на 8907 рублей 70 копеек. Такая же прибавка предусмотрена для граждан с установленной I группой инвалидности, но если инвалид I группы достиг возраста 80 лет, повторная надбавка не назначается. Те, кто уже имеют статус инвалида I группы или достигли 80 лет ранее, получают доплату автоматически.

Двойная пенсия в декабре

Пенсионеры, у которых выплата назначена на первые числа января, получат в декабре две пенсии. Выплата за январь будет начислена уже с учетом индексации, установленной на 2026 год.

