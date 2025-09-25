Ричмонд
Эксперт спрогнозировала, как изменятся цены на жилье в России с 1 октября

О том, какими будут цены на жилье в России в середине осени, Финансам Mail рассказала Залина Казова, к.э.н., преподаватель ИМЭС.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По ее словам, в октябре прогнозируется умеренный рост цен на жилую недвижимость без значительных колебаний. Однако будет наблюдаться амбивалентная ситуация. С одной стороны, рост цен на новостройки поддерживается сезонным спросом и льготным кредитованием, а с другой — в ряде регионов наблюдается сокращение потребительской активности, обусловленное перенасыщением рынка новостроек и слабой динамикой доходов населения.

«Однако, несмотря на снижение потребительского спроса, рост цен в октябре прогнозируется на уровне 4−5%. На вторичном рынке ситуация тоже неоднозначна. При сохранении действующих ипотечных ставок, цены на жилье останутся на прежнем уровне, либо будет наблюдаться их незначительное снижение на 2−3%», — спрогнозировала эксперт.

При этом, продолжила Залина Казова, реализация мягкой денежно-кредитной политики и дальнейшее снижение ключевой ставки сформируют предпосылки для увеличения спроса на вторичное жиль и, как следствие, произойдет усиление ценовой нагрузки в этом сегменте на 3−5%. Ценовая разница между «первичкой» и «вторичкой» сократится, подчеркнула она.

Говоря о факторах, оказывающих влияние на формирование цен на рынке недвижимости в октябре, экономист отметила несколько ключевых:

  • уровень ключевой ставки ЦБ (высокие ставки сдерживают спрос);
  • ипотечную политику (высокие ипотечные ставки могут привести к снижению спроса на вторичное жилье на 3−4%, а поддерживающее новостройки льготное кредитование будет способствовать стимулированию спроса на 5−6%);
  • платежеспособность населения (в стране наблюдается опережающий рост цен на жилье по сравнению с уровнем доходов населения на 7−8%, что обуславливает снижение количества сделок);
  • рост предложения на первичном рынке (тенденция к расширению объемов строительства приводит к перенасыщению рынка и, как следствие, влечет к последующему снижению спроса);
  • инфляционные ожидания (увеличение ценовой нагрузки на стройматериалы стимулирует застройщиков к установлению более высоких цен на новостройки);
  • территориальный фактор (если регионы показывают небольшую стагнацию в 1−1,5%, то цены в мегаполисах поддерживаются инвестиционной активностью и показывают рост на 4−6%).

«Таким образом, в октябре 2025 года можно ожидать сокращения разрыва между сегментами первичного и вторичного рынка жилья, умеренному росту цен, что создаёт условия для ценовой стабилизации», — резюмировала специалист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

