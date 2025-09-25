Эксперт спрогнозировала, как изменятся цены на жилье в России с 1 октября

По ее словам, в октябре прогнозируется умеренный рост цен на жилую недвижимость без значительных колебаний. Однако будет наблюдаться амбивалентная ситуация. С одной стороны, рост цен на новостройки поддерживается сезонным спросом и льготным кредитованием, а с другой — в ряде регионов наблюдается сокращение потребительской активности, обусловленное перенасыщением рынка новостроек и слабой динамикой доходов населения.