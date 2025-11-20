Эксперт рассказал, как изменятся цены на жилье в России 1 декабря

Он напомнил, что стоимость жилья в России складывается из разных факторов. При этом массовый рост цен в предыдущие годы произошел из-за программ льготной ипотеки — в условиях льготного кредитования на первичном рынке новостройки постепенно дорожали.
В целом по России стоимость жилья растет неравномерно. Так, в Москве за 2025 год рост составил 18,7%, а к декабрю ожидается 20%. В Санкт-Петербурге жилье подорожало на 8,2% с прогнозом на декабрь в 9%. В регионах с оттоком населения рост незначителен (1−2%). В Чеченской республике, напротив, наблюдается стабильная динамика строительства без резких скачков цен.
«В среднем по стране рост стоимости жилья составит 5−6%, что соответствует инфляции. Москва и Санкт-Петербург демонстрируют более высокие показатели из-за повышенного спроса. Государственные программы субсидирования ипотеки стимулируют застройщиков повышать цены. Без поддержки государства спрос снизится, что приведет к падению цен», — сказал Хаджимурад Белхароев.
Как продолжил экономист, ключевыми факторами роста стоимости жилья остаются энергоресурсы и строительные материалы. Подорожание топлива (дизель на 13%, бензин на 26%) увеличивает транспортные расходы и себестоимость строительства. Государственные программы поддержки, такие как льготная ипотека для молодых семей, также влияют на рост цен.
Вторичный рынок жилья подтягивается к первичному, следуя общей динамике цен.
Он добавил, что для стабилизации рынка можно было бы фиксировать стоимость жилья на этапе тендеров. Если застройщики будут продавать объекты по заранее установленным ценам, резких скачков получится избежать, а рынок станет более предсказуемым.
«Это позволит контролировать рост стоимости жилья и сделать его более доступным для населения», — заключил эксперт.
