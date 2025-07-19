Эксперт рассказала, как изменятся цены на стройматериалы в августе

Эксперт отметила, что на ценообразование в строительной отрасли влияет множество факторов. По ее словам, до конца года цены будут расти умеренно, в пределах инфляционного уровня в 7−9%. Так, повышение цен на топливо, энергоносители, транспортные услуги, сырье увеличит издержки производителей и конечную стоимость продукции.