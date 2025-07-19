Эксперт рассказала, как изменятся цены на стройматериалы в августе

Эксперт отметила, что на ценообразование в строительной отрасли влияет множество факторов. По ее словам, до конца года цены будут расти умеренно, в пределах инфляционного уровня в 7−9%. Так, повышение цен на топливо, энергоносители, транспортные услуги, сырье увеличит издержки производителей и конечную стоимость продукции.
«Инфляционные процессы оказывают давление на всю экономику, а строительная отрасль не является исключением. Однако, этот рост будет неравномерным», — отметила экономист.
Юлиана Сорокина пояснила, что материалы, от импорта и стоимости энергоносителей (например, отделочные материалы, импортная техника), вероятно, подорожают быстрее. А вот цены на продукцию из отечественного сырья (пиломатериалы, кирпич, газобетон) могут расти более медленными темпами. Хотя и здесь инфляция внесет свои коррективы.
Важно также, продолжила эксперт, учитывать сезонные колебания спроса и предложения. Так, летний строительный сезон неизменно характеризуется высоким спросом на стройматериалы, что приводит к росту цен, иногда довольно значительному. Строительные компании ускоряют работы, и повышенный спрос создает дефицит, толкая вверх цены на наиболее востребованные позиции.
«Умеренный рост цен на строительные материалы на 2,5−3% в августе 2025 года является достаточно вероятным сценарием. Этот рост будет неравномерным, зависимым от множества факторов, включая уровень инфляции, стоимость энергоносителей, доступность импортного сырья и сезонные колебания спроса», — заключила Юлиана Сорокина.
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