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Эксперт рассказала, как изменятся цены на стройматериалы в августе

О том, какими будут цены на стройматериалы в России в последний месяц лета, Финансам Mail рассказала Юлиана Сорокина, финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей.

Источник: Freepik

Эксперт отметила, что на ценообразование в строительной отрасли влияет множество факторов. По ее словам, до конца года цены будут расти умеренно, в пределах инфляционного уровня в 7−9%. Так, повышение цен на топливо, энергоносители, транспортные услуги, сырье увеличит издержки производителей и конечную стоимость продукции.

«Инфляционные процессы оказывают давление на всю экономику, а строительная отрасль не является исключением. Однако, этот рост будет неравномерным», — отметила экономист.

Юлиана Сорокина пояснила, что материалы, от импорта и стоимости энергоносителей (например, отделочные материалы, импортная техника), вероятно, подорожают быстрее. А вот цены на продукцию из отечественного сырья (пиломатериалы, кирпич, газобетон) могут расти более медленными темпами. Хотя и здесь инфляция внесет свои коррективы.

Важно также, продолжила эксперт, учитывать сезонные колебания спроса и предложения. Так, летний строительный сезон неизменно характеризуется высоким спросом на стройматериалы, что приводит к росту цен, иногда довольно значительному. Строительные компании ускоряют работы, и повышенный спрос создает дефицит, толкая вверх цены на наиболее востребованные позиции.

«Умеренный рост цен на строительные материалы на 2,5−3% в августе 2025 года является достаточно вероятным сценарием. Этот рост будет неравномерным, зависимым от множества факторов, включая уровень инфляции, стоимость энергоносителей, доступность импортного сырья и сезонные колебания спроса», — заключила Юлиана Сорокина.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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