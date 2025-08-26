Экономист рассказала, как изменятся цены на стройматериалы в сентябре

Экономист предположила, как изменятся цены в конкретных товарных группах. Металлопрокат в сентябре, скорее всего, ещё немного просядет — на 1−3% к августу и может быть в минусе или на нуле относительно прошлого года. Цемент и бетон будут колебаться около нулевой отметки месяц к месяцу, но сохранят годовой рост порядка 2−6%. Сухие смеси, гипсокартон, шпаклевки из-за энергоемкости и логистики могут показать лёгкий плюс в пределах 1% к августу и до 9% год к году.