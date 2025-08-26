Экономист рассказала, как изменятся цены на стройматериалы в сентябре

Экономист спрогнозировала, что в сентябре 2025 года цены на строительные материалы в России, по всей вероятности, останутся в боковом коридоре. Статистика Минэкономразвития за август уже показывает небольшую дефляцию на рынке стройматериалов, Росстата фиксирует «плоскую» динамику месяц к месяцу. При этом год к году цены все же выше — в среднем на 4−8%. Это значит, что сентябрь принесет либо слабое снижение, либо символический рост в пределах статистической погрешности, считает эксперт.
«На рынок давят несколько факторов. Во-первых, спрос: потребление цемента в июле упало на 11,5% по сравнению с прошлым годом, а суммарно за семь месяцев снижение составило более 9%. Это сигнал об ослаблении активности в капитальном строительстве. Во-вторых, металлурги уже в августе были вынуждены снижать цены на арматуру до 46,5−48 тысяч рублей за тонну, несмотря на традиционный “высокий сезон”. В-третьих, рост цен на топливо повышает издержки в сегменте энергоёмких и логистически чувствительных материалов — битумных, теплоизоляционных, кровельных», — отметила Циканова.
При этом пиломатериалы сейчас переживают фазу стабилизации: мировые котировки немного снизились, но все равно остаются выше уровня прошлого года.
Экономист предположила, как изменятся цены в конкретных товарных группах. Металлопрокат в сентябре, скорее всего, ещё немного просядет — на 1−3% к августу и может быть в минусе или на нуле относительно прошлого года. Цемент и бетон будут колебаться около нулевой отметки месяц к месяцу, но сохранят годовой рост порядка 2−6%. Сухие смеси, гипсокартон, шпаклевки из-за энергоемкости и логистики могут показать лёгкий плюс в пределах 1% к августу и до 9% год к году.
Теплоизоляция и битумные материалы, по словам Цикановой, тоже склонны дорожать из-за топлива — около 1−2% к августу и до 10% в годовом выражении. Пиломатериалы и плиты OSB останутся вблизи текущих уровней, но в сравнении с прошлым сентябрём будут дороже примерно на 5−12%. Сыпучие материалы вроде щебня или песчано-гравийной смеси заметных колебаний не покажут, максимум полпроцента вверх или вниз, но в годовом выражении будут на 3−6% выше.
«В целом, сентябрь может быть месяцем без ценовых скачков. Основное сдерживание исходит от снижения спроса на цемент и металл, тогда как стимулирующим фактором для ряда позиций остаются дорогие топливо и транспорт», — подвела итоги эксперт.
