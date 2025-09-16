Эксперт рассказала, как изменятся цены на стройматериалы с 1 октября

Эксперт прогнозирует, что в октябре удастся избежать резкого скачка цен на стройматериалы и ожидает умеренный рост в соответствии с уровнем инфляции. Она выделяет ряд ключевых факторов формирования цен в отрасли.
В первую очередь, это сезонность. Строительный сезон в России обычно длится до осени, далее спрос на стройматериалы для возведения жилья постепенно снижается, а для внутриквартирных отделочных работ сохраняется на том же уровне. Средний чек покупки товаров для ремонта за год вырос пока на 5,7% за счет роста цен, количество материалов покупают примерно одинаковое.
«Значительное влияние на изменение цен на стройматериалы оказывает курс рубля. Быстрее будут дорожать стройматериалы импортного производства, например, отделочные материалы, техника. Более медленными темпами будут расти цены на стройматериалы, производимые преимущественно из отечественного сырья, например, пиломатериалы, кирпич, газобетон и другие», — отмечает Благова.
Еще один фактор — спрос на участки без подряда. В настоящее время, условия ипотеки для большинства покупателей все еще остаются труднодоступными. Таким образом, из-за снижения спроса на готовое жилье, приобретение участков без договоров подряда становится одним из востребованных вариантов. Застройщик покупает землю сразу, а дом строит поэтапно. Расходы можно планировать без лишних затрат на ипотеку.
По данным экспертов недвижимости, в целом на первичном рынке подмосковного загородного жилья количество сделок в годовом выражении увеличилось на 10% — до 7,2 тысячи. Это произошло за счет роста спроса на участки без подряда (+17%), тогда как спрос на коттеджи упал на 26%. Более того, средняя стоимость участка на первичном рынке Подмосковья в настоящий момент составляет 3,2 миллиона рублей — на 2% меньше, чем год назад. Средняя цена сотки под ИЖС в начале сентября 2025 года составляет 457 тысяч рублей, что на 7% меньше, чем год назад.
Цены на стройматериалы, по словам Благовой, очень чувствительны к ценам на бензин и дизельное топливо. А за семь месяцев 2025 года, по данным Росстата, цены на бензин для потребителей выросли на 7,2%, из которых 1,8% роста пришлись на август, а 1,37% — на июль. В остальные месяцы года цены повышались в пределах 0,29−0,66%.
«Необходимо отметить, что с 1 октября будет наблюдаться умеренный рост цен на стройматериалы в пределах инфляции. Ключевым фактором будет являться спрос на товары для внутренней отделки и ремонта. Цены на стройматериалы по группам товаров будут меняться дифференцированно. В среднем, по сравнению с прошлым годом, рост цен составит до 5−10%», — подводит итоги экономист.
