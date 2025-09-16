Эксперт рассказала, как изменятся цены на стройматериалы с 1 октября

По данным экспертов недвижимости, в целом на первичном рынке подмосковного загородного жилья количество сделок в годовом выражении увеличилось на 10% — до 7,2 тысячи. Это произошло за счет роста спроса на участки без подряда (+17%), тогда как спрос на коттеджи упал на 26%. Более того, средняя стоимость участка на первичном рынке Подмосковья в настоящий момент составляет 3,2 миллиона рублей — на 2% меньше, чем год назад. Средняя цена сотки под ИЖС в начале сентября 2025 года составляет 457 тысяч рублей, что на 7% меньше, чем год назад.