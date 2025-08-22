Ричмонд
Экономист спрогнозировала, как изменятся цены на продукты с 1 сентября

О том, как изменятся цены на продукты на полках российских магазинов в сентябре, рассказывает в беседе с Финансами Mail преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Нейросеть

Экономист считает, что с учетом текущей ситуации и сезонных паттернов можно ожидать, что продовольственная инфляция в сентябре составит порядка 8−10% год к году.

Это согласуется с более широкими прогнозами на 2025 год — 10−15% роста для продовольствия, особенно с акцентом на наиболее волатильные категории. По мнению Благовой, рост сентябрьских цен будет во многом сезонным, но подстёгиваемым сохраняющейся инфляцией и логистическими вызовами.

Эксперт предполагает, что рост будет наиболее выражен в следующих категориях:

  • Молочные продукты — ожидаемый рост 10−15%, обусловлен повышением затрат на сырье, транспорт, логистику и энергозатраты;
  • Мясо — рост около 10−12% из-за удорожания кормов, транспорта, сезонных колебаний;
  • Крупы, мука, сахар, макароны (товары с высокой маржой и длительным сроком хранения) — цены в целом могут вырасти до 10%;
  • Импортные фрукты и овощи — при ограничениях поставок и валютной волатильности возможен рост 15−20%.

Овощи, масла и свежие продукты могут продемонстрировать и умеренную динамику в зависимости от урожаев и сезонных факторов.

«Самыми дорожающими категориями станут яйца (из-за сезонной волатильности), молочные и мясные продукты (из-за издержек и логистики), а также крупы и другие товары длительного хранения (из-за высокой маржи). Возможно снижение цен на свежие овощи и фрукты — при благоприятных погодных и урожайных условиях», — резюмирует Циканова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

