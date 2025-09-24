Экономист рассказала, как изменятся цены на продукты с 1 октября

«Наступление осени знаменуется не только похолоданием, но и традиционным ростом цен на основные группы продовольственных товаров», — сказала она.
По словам эксперта, рынок мясных и молочных продуктов беспокоит предстоящий значительный рост цен на куриное мясо и молочную продукцию. Оптовые цены за 1 кг курицы уже возросли на 20% и ее цена может резко подскочить в октябре, когда сети перестанут держать цены. К подобной ситуации, отметила специалист, привели сокращение производства куриного мяса и увеличение объемов поставок на экспорт, а также резко возросший спрос со стороны потребителей на куриное мясо.
Гульнара Фатхлисламова продолжила, что молочная продукция с высоким содержанием жира и так называемой «десертной» группы подорожает в октябре в среднем на 10%. Это также произойдет за счет роста оптовых цен. На социально-значимые молочные продукты цены увеличатся на 3−4%. Говядина и свинина в среднем подорожают на 2−3%, здесь не стоит ждать резкого роста цен.
При этом, продолжила экономист, овощи (картофель, лук, морковь, свекла) в октябре вырастут несущественно. Цены на фрукты поднимутся на 5−10% — на подорожание в большей степени будет влиять фактор роста их себестоимости и транспортировки.
«Кофеманы пострадают больше всего в этом году. Цена на кофейные зерна в августе била все рекорды, увеличившись в 1,5 раза. Несмотря на прогнозируемый рост сборов кофе, его любители будут платить на 10−15% больше уже в октябре», — заключила специалист.
