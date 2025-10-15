Экономист рассказала, как изменятся цены на продукты с 1 ноября

«Однозначно сказать, что подорожает и на сколько, нельзя. Однако есть факторы, которые могут способствовать повышению и понижению цен на некоторые товары», — отметила эксперт.
Например, продолжила она, отмена экспортных пошлин на пшеницу должна была привести к росту цен на макаронные изделия и муку, пусть и с небольшим лагом, однако однозначного роста цен уже в ноябре на эту продукцию не будет.
Специалист добавила, что в регионах ситуация разная. Если в целом по РФ совокупное производство молока во всех категориях хозяйств (включая сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и личные подсобные) выросло на 0,25% и составило 23,3 млн тонн, то, например, в Ростовской области показатель сократился на 10%.
Кроме того, рассказала Ольга Лебединская, постоянной тенденцией стал небольшой, но постоянный рос цен на говядину. Сегодня 37% КРС выращивается в личных подсобных хозяйствах, этим занимаются пожилые крестьяне для дополнительного заработка. Но их дети и внуки, как правило, не заинтересованы в этом затратном бизнесе, пояснила эксперт.
«В ноябре продолжится снижение цен на рис, гречку, особенно на премиальные сорта (на 0,2−0,4%). Практически не ощутим будет рост цен на горох и фасоль (+0,22 ₽, что составляет 0.19% к ценам сентября). Продолжат снижение цены на апельсины (за месяц они потеряли в цене 8,47%, снизившись до 144,9 ₽), замороженные ягоды, куры, рыбную продукцию», — сообщила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».