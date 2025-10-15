Экономист рассказала, как изменятся цены на продукты с 1 ноября

Кроме того, рассказала Ольга Лебединская, постоянной тенденцией стал небольшой, но постоянный рос цен на говядину. Сегодня 37% КРС выращивается в личных подсобных хозяйствах, этим занимаются пожилые крестьяне для дополнительного заработка. Но их дети и внуки, как правило, не заинтересованы в этом затратном бизнесе, пояснила эксперт.