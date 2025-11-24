Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, как изменятся цены на продукты с 1 декабря

О том, какие продукты подорожают, а какие подешевеют в России в первый месяц зимы, Финансам Mail рассказал Хаджимурад Белхароев, эксперт ИМЭБ Экономического факультета РУДН.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Стоимость продуктов питания в конце декабря, полагаю, достигнет своего максимума и стабилизируется. Если брать ноябрь, то потихоньку, незаметно идёт рост стоимости всех товарных позиций из-за подорожания топлива», — сказал он.

Как пояснил эксперт, подорожание бензина и дизельного топлива осядет в продуктах питания — их необходимо транспортировать, а цена перевозки грузов увеличится. Поэтому ждать как таковых сенсационных цен не стоит, все будет в пределах топливной инфляции.

Стоимость топлива, при этом, экономист назвал основным фактором повышения цен на продукты. По мнению эксперта, в декабре стоимость продуктов в среднем вырастет на 10−12%.

Если говорить о конкретных товарах, тех, которые востребованы к новогоднему столу — красная икра, рыба, шампанское и так далее, то цены могут вырасти на 15% и выше.

«Как только праздники пройдут, а цены на топливо придут в норму, стоимость продуктов также стабилизируется. Поэтому особо ничем запасаться не нужно. Все скоропортящиеся товары портятся и приносят убытки домохозяйству, поэтому все оно будет в магазинах, все будет по приемлемым ценам, и все будет доступно», — заключил Хаджимурад Белхароев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Что такое инфляция: причины и последствия
Этот процесс влияет на цены, доходы, кредиты и другие экономические показатели. В статье подробнее разберемся, что такое инфляция, к чему она может привести и как защитить от нее свои сбережения.
Читать дальше