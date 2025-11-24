Эксперт рассказал, как изменятся цены на продукты с 1 декабря

«Стоимость продуктов питания в конце декабря, полагаю, достигнет своего максимума и стабилизируется. Если брать ноябрь, то потихоньку, незаметно идёт рост стоимости всех товарных позиций из-за подорожания топлива», — сказал он.
Как пояснил эксперт, подорожание бензина и дизельного топлива осядет в продуктах питания — их необходимо транспортировать, а цена перевозки грузов увеличится. Поэтому ждать как таковых сенсационных цен не стоит, все будет в пределах топливной инфляции.
Стоимость топлива, при этом, экономист назвал основным фактором повышения цен на продукты. По мнению эксперта, в декабре стоимость продуктов в среднем вырастет на 10−12%.
Если говорить о конкретных товарах, тех, которые востребованы к новогоднему столу — красная икра, рыба, шампанское и так далее, то цены могут вырасти на 15% и выше.
«Как только праздники пройдут, а цены на топливо придут в норму, стоимость продуктов также стабилизируется. Поэтому особо ничем запасаться не нужно. Все скоропортящиеся товары портятся и приносят убытки домохозяйству, поэтому все оно будет в магазинах, все будет по приемлемым ценам, и все будет доступно», — заключил Хаджимурад Белхароев.
